軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

共機又挑釁！駐韓美軍F-16演訓遭擾 美中戰機黃海爆對峙

2026/02/20 11:30

駐韓美軍日前在黃海上空進行訓練期間，遭到解放軍軍機騷擾，美中雙方戰機一度對峙。F-16戰機示意圖，與本新聞無關。（法新社）駐韓美軍日前在黃海上空進行訓練期間，遭到解放軍軍機騷擾，美中雙方戰機一度對峙。F-16戰機示意圖，與本新聞無關。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方爆料，日前駐韓美軍在黃海公海上空進行訓練期間，遭到中共解放軍軍機騷擾，美中雙方戰機一度對峙。

據《韓聯社》報導，南韓軍方多名消息人士今（20）日透露，駐韓美軍戰機日前曾與解放軍戰機對峙；18日，駐韓美軍10餘架F-16戰機進行訓練。F-16戰機隊飛至黃海公海上空，進入韓國防空識別區（KADIZ）與中國防空識別區（CADIZ）之間、雙方識別區未重疊的區域。

隨著駐韓美軍戰機接近中國防空識別區，中共也出動戰機，導致雙方戰機一度對峙，但均未進入對方防空識別區之內。

報導指出，駐韓美軍在中國防空識別區附近單獨進行訓練較為罕見，在韓軍未參與演訓的情況下，美軍有時不會分享訓練計畫或目的，不過這次訓練前，美方已向韓軍通報相關情況，但未說明具體飛行目的。

