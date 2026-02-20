限制級
俄軍機現身阿拉斯加近海 美軍派機攔截
北美防空司令部19日表示，在阿拉斯加防空識別區內探測並追蹤到多架俄羅斯軍用飛機後，派出軍機進行攔截。圖為美國F-16戰鬥機。（彭博）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕北美防空司令部（NORAD）19日表示，其在阿拉斯加近海的阿拉斯加防空識別區（ADIZ）內，探測並追蹤到多架俄羅斯軍用飛機，立即派出軍機進行攔截與監控。
根據《路透》報導，北美防空司令部在聲明中表示，偵測並追蹤到2架俄羅斯Tu-95轟炸機、2架Su-35戰鬥機和1架A-50攻擊機，在阿拉斯加防空識別區內活動。
北美防空司令部指出，識別俄羅斯軍機後，其派出2架F-16戰鬥機、2架F-35戰鬥機、1架E-3預警機和4架KC-135加油機，對俄羅斯軍機進行攔截與監控。
北美防空司令部稱，俄羅斯軍用飛機一直停留在國際空域，沒有進入美國或加拿大的主權空域。
北美防空司令部說，俄羅斯軍機在離開阿拉斯加防空識別區之前，美國軍機緊隨於側。