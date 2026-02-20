烏克蘭恢復數十億美元武器出口 美英德等國有興趣

烏克蘭遭俄羅斯入侵後，在抵禦之際也投入大量資源發展自身國防工業，尤其是無人機和飛彈，並取得技術蓬勃發展。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭國家安全與國防事務委員會（NSDC）副秘書長阿洛揚（Davyd Aloian）在《路透》20日發布的獨家專訪中透露，隨著基輔當局批准首批戰時軍火出口後，今年烏克蘭可能出口數十億美元的軍需品和服務，並正在考慮對這些出口項目徵稅，補充對抗俄羅斯軍事入侵的經費。

自2022年2月俄侵烏以來，烏克蘭停止武器出口，並嚴重依賴合作夥伴的武器供應來抵禦俄軍。與此同時，基輔也投入大量資源發展自身國防工業，尤其是無人機和飛彈，並憑藉豐富的實戰經驗，在近年經歷國防技術的蓬勃發展。

負責戰時相關許可證的烏克蘭國家安全與國防事務委員會，本月初批准40份國防工業生產商提交的物資、服務出口申請中的大多數案件。阿洛揚被問及烏克蘭今年的軍武出口潛力時表示：「考慮到成品、備件、組件及可提供的服務，出口額可達數十億美元。」他說，整體而言，今年的軍武出口潛力「遠高於」戰前水準。

不過，阿洛揚也淡化武器生產商和開發商即將迎來出口繁榮的說法，強調烏克蘭自身的軍事需求仍必須放在第一位，因為俄軍正在烏克蘭東部推進，空襲行動也波及遠離前線的城鎮。

阿洛揚表示，烏克蘭的盟友已表示，有興趣獲得烏克蘭的尖端國防技術，並列舉德國、英國、美國、北歐國家、三個中東國家以及至少一個亞洲國家為最積極接觸的對象。例如，一個與烏克蘭有著長期軍火貿易歷史的中東國家，正在探索無人機和重型車輛的合作機會，但他拒絕透露該國名稱。

阿洛揚也提到，烏克蘭將優先向在戰爭中，給予基輔最堅定支持的國家出口武器。他還補充道，基輔當局還計畫優先發展與外國的合資企業和其他形式的合作，以吸引資金，建立新的前線武器供應鏈，並獲得新技術，這比單純出口即用型產品更重要。

事實上，烏克蘭國防製造商一直在敦促國家恢復出口，並表示烏克蘭面臨失去全球軍火市場機會的風險。阿洛揚對此表示：「我們無意將所有製造商都限制在國內，只允許本國製造商生產。我們採取的策略是建立一個優先考慮前線和國家利益的體系，商業利益其次。」

他還表示，基輔正考慮對國防生產商徵收出口稅，雖然尚未做出最終決定，但這項措施將使國家有理由恢復出口，因為基輔可以將稅收的收入，用於滿足自身資金不足的軍事需求。

