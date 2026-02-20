澳巡防艦現蹤台海中線 艦載機貼近澎湖西面遭我空軍驅離

澳洲巡防艦土烏巴號遭我軍驅離。（擷取自網頁）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕長期記錄台海周邊動態的軍事粉專「TaiwanAdiz」今日記錄到，澳洲皇家海軍巡防衛艦「土烏巴號」（HMAS Toowoomba, FFH 156）現蹤台海，其艦載直升機更在下午一度逼近海峽中線，我軍立即發出廣播驅離。

根據廣播紀錄，今日下午14時49分，我國空軍針對位於敏感空域的澳洲軍機發出廣播口令。該機當時位於北緯23度、東經118度44分，飛行高度僅2000英呎。根據座標標示，該位置正位於澎湖西面的海峽中線敏感地帶，經研判為澳洲安扎克級（Anzac-class）巡防艦「土烏巴號」所屬的艦載直升機正在進行飛行作業。

澳洲軍艦進入海峽中線遭我軍驅離。（擷取自網頁）

「土烏巴號」是澳洲皇家海軍主力軍艦之一，近期在印太海域執行任務，此次選在大年初四出現在台海中線，引發軍事迷高度關注。這也顯示除了共機常態性擾台外，國際軍機艦在台海的活動也日益頻繁，前線國軍官兵在春節假期間，仍須緊盯雷達屏，一刻不得鬆懈。

對此，軍事粉專「TaiwanAdiz」指出，透過廣播紀錄可以發現，我國空軍對於周邊空域掌握極為嚴密，即便是友盟國家的軍機艦現蹤，只要進入敏感範圍，依舊會依程序進行監控與警告。

