汲取烏克蘭經驗 歐洲5國聯手發展低成本自主防空系統

烏克蘭的「飛鏢」（Darts）無人機系統。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭對抗俄羅斯侵略的戰事顯示，自主攔截無人機可作為價格高昂的傳統防空飛彈之外，有效的防空系統替代選擇，法國、德國等歐洲五個軍事大國，20日在波蘭開會，決定攜手加速打造自主無人機等低成本防空系統，目標在1年內投入生產。

《路透》20日報導，法國、德國、義大利、波蘭和英國組成的「歐洲五國」（Europe 5，E5）國防部長20日在波蘭克拉科夫會晤，宣布共同投入一項規模數百萬歐元的「低成本打擊武器與自主平台」（Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms，LEAP）倡議，發展低成本自主攔截無人機和飛彈等防空系統。

英國國防部主責武裝部隊事務政務次官波拉德（Luke Pollard）表示，「這是一項數百萬英鎊、數百萬歐元的承諾．．．來強化這項科技」，希望相關的「效應器」（effector），即打擊武器，能在12個月內投入生產。英國政府在另外發出的聲明表示，LEAP倡議目標是首批計畫最晚2027年交付。

在軍事術語中，「效應器」指是武器系統中，能對目標產生實質打擊效果的元件；而「自主平台」（autonomous platforms）為具備獨立決定能力的無人載具系統。

波蘭國防部長科西尼亞克—卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）表示，五國簽署了一份非常重要的合作承諾，致力於共同開發以無人機為基礎的打擊能力、以及無人機打擊武器和酬載的低成本共同生產與聯合採購，「科技正在迅速變化，這是我們這個時代的挑戰，我們必須非常迅速地回應」。

