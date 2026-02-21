超強海馬士系統僅需3人操作 接獲目標到完成發射準備不到20秒

國軍海馬士多管火箭發射精準火箭彈的瞬間。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購的 M142 海馬士（HIMARS）多管火箭系統陸續撥交，這款在烏俄戰場上聲名大噪的「狙擊級」火砲已正式成為台灣不對稱作戰的核心。不同於傳統大口徑砲兵需要大量人力，海馬士系統憑藉其極高的自動化程度，僅需3人 即可發動打擊，徹底顛覆現代陸戰模式。

軍方人士今天指出，海馬士系統的操作核心僅包含：車長（任務指揮與通訊）、發射士（操控數位火控系統）與駕駛士（車輛機動與快速定位）等3人。在極端緊急狀況下，甚至僅需1至2名 官兵即可完成發射作業。這種極簡人力編制，不僅提升了部隊的部署彈性，更大大減少了戰時人員的風險暴露。

他指出，在實戰模擬中，海馬士展現了驚人的「擊殺鏈」速度。從車輛接獲後方指揮系統傳遞的座標數據後，啟動數位火控系統瞄準、完成發射準備的時間縮短至約20秒（自動模式下瞄準僅需16秒）。這種「即接、即瞄、即打」的特性，讓敵軍移動目標幾乎無從躲避。海馬士強調「射後不理、打完就跑」（Shoot-and-Scoot）。藉由高速輪式底盤（時速可達 94 公里），發射後可立即變換陣地，避開敵方反砲戰火力的打擊。

軍方人士說，目前國軍已接收首批11套系統，並計畫在2026年底前完成首階段29套的接裝工作。 M142 海馬士（HIMARS）配備的 ATACMS 戰術飛彈 射程可達 300 公里，部署於東引或澎湖後，打擊範圍可覆蓋中國沿岸集結港口。

58砲指部多管飛彈連發射士李俊宏中士。（圖：取自青年日報）

軍媒青年日報今天報導指出，海馬士多管火箭系統接裝迄今已逾2年，陸軍58砲指部多管飛彈連官兵透過不斷訓練，在新的一年將汗水轉化為精實戰力，持續守護國人安全。多管飛彈連發射士李俊宏中士表示，訓練初期遭遇海馬士多管火箭系統全英文操作介面的考驗，除須對照準則翻譯操作流程外，更須將英文指令牢記在心，即便在年節期間仍反覆練習英文單字，確保實戰運用時能以最佳狀態迎接挑戰。

李俊宏進一步指出，射擊任務由駕駛、車長及發射手3員組成，講求車組成員的合作，因火箭射向、射角計算需求，車輛須依指揮調整方向，過程中任何環節出現落差，都可能影響整體射擊效率，透過反覆訓練與操演的磨合，培養彼此默契，確保一接獲命令後，能在最短時間內完成發射前準備，迅速形成有效火力。

58砲指部多管飛彈連駕駛士張瀚升下士。（圖：取自青年日報）

駕駛士張瀚升下士提到，海馬士多管火箭車車體長、體積大，機動時視線死角較多，除善用車內監控系統輔助，與車長及發射士間的溝通亦格外重要，尤其在機動部署階段，行經城鎮地形時，須克服路幅限制與建物障礙，並考驗自身對車輛性能與操作熟練度。新的一年，他期許持續專注在平時訓練上，才能在任務來臨時確保行動安全，讓遠距打擊火力精準到位。

