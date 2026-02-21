自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國15機艦擾台 8架次軍機逾越中線

2026/02/21 10:43

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕今天（21日）是農曆春節初五開工日，中國持續對台遂行軍事施壓及灰帶襲擾。國防部今公布，自昨（20日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機8架次及共艦7艘，持續在台海周邊活動。其中8架次軍機全數逾越海峽中線，進入北部、中部及西南空域。

根據國防部公布的活動示意圖，昨日共機動態主要分布於三個空域。自昨日上午6時至晚上9時45分，偵獲無人機及直升機計3架次逾越中線。上午8時15分至下午4時55分之間，有主、輔戰機計4架次進入西南空域活動。另外在下午12時55分至下午3時，則有1架次主戰機進入北部空域。

在海上動態部分，共計有7艘共艦持續在台海周邊活動。國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

