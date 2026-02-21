「以軍養商、以商強軍」 伊朗革命衛隊不僅能打 更會賺錢！

伊朗革命衛隊17日舉行軍演，朝荷姆茲海峽發射多枚飛彈，宣稱精準擊中目標。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統川普19日警告，伊朗與美國達成核協議的期限最多只有10至15天，華爾街日報更獨家披露，川普正考慮對伊朗發動「初步、有限度的」軍事打擊。不過，伊朗革命衛隊（IRGC）不只是擁有數量龐大的彈道飛彈與無人機戰力，IRGC在商場上的「吸金能力」同樣令人矚目。

革命衛隊（IRGC）的領導人僅向一人負責，即伊朗的最高領袖（Supreme Leader）丶哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。在這種「以軍養商、以商強軍」的政治保護下，IRGC 已不單是一支武裝力量，更是一個橫跨能源、電信、金融與航運的巨型托拉斯（Trust），其控制的經濟產值已佔伊朗國家命脈的決定性比例。

IRGC 賺錢的核心引擎，是名為Khatam al-Anbiya的超級企業集團。根據 IranWire 調查，該集團旗下擁有超過 800 家子公司。在伊朗，任何大型基礎設施項目，從德黑蘭的地鐵擴建到波斯灣的南帕斯油田開發，如果沒有 IRGC 的參與，幾乎無法動工。 這家「建設巨頭」本質上是伊朗最大的承包商，其特點是利用軍事背景排除競爭對手，並享受高額的政府合約。在 2025/26 年度的財政計畫中，政府甚至直接授權轉移價值 20 億美元 的國家資產給該集團，以抵銷拖欠的工程款，展現了其凌駕於政府預算之上的議價能力。

美國總統川普（左）據報導正考慮先對伊朗採取有限軍事打擊，施壓伊朗最高領袖哈米尼（右），迫使他同意美方的協議要求。（法新社）

IRGC 不僅在境內壟斷，更展現了極強的國際「生存與賺錢」智慧：

石油出口特權： 據 The Jerusalem Post 報導，IRGC 每年獲准直接出口價值約 124 億美元 的原油。他們透過不透明的公海「船對船」轉運與影子金融網絡，將石油變現為支持軍事行動的硬通貨。

數位淘金： 面對金融封鎖，IRGC 展現了尖端的科技適應力。根據 Iran International 追蹤，衛隊去年處理了高達 30 億美元的加密貨幣交易，利用數位資產在全球金融體系中隱形流動，成為其對抗制裁的「地下錢包」。

壟斷民生：從手機訊號到餐桌糧食 IRGC 的「致富之道」在於控制所有高利潤的基礎產業： 電信霸權： 透過控股伊朗電信公司 （TCI），全國每一通電話、每一封簡訊的背後都有衛隊的利潤空間。

匯率收割： 利用政府提供的官方優待匯率（僅約市場價的一半）取得石油補貼，再透過市場利差，每年創造數十億美元的套利空間。

生存物資： 在通膨高漲的 2026 年，衛隊進一步進軍農業供應鏈，從種子進口到食品分銷，將「抗制裁經濟」轉化為穩定的民生收益。

根據 Daktilo1984 等智庫估計，IRGC 每年控制的經濟週轉規模高達 300 億至 500 億美元。相對於伊朗 2026 年約 3756 億美元的 GDP，衛隊的經濟觸角已深入國家經濟的骨髓。 IRGC 之所以戰力強悍，是因為其擁有的龐大財力讓其能不受政府預算限制，研發軍備並擴展地區影響力。

