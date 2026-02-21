準備攻伊朗？衛星影像揭至少60架美軍戰機停放約旦基地

穆瓦法克薩爾蒂基地是皇家約旦空軍主要基地，同時由美軍長期使用。圖為今年1月2日衛星影像，可見F-15E戰機、A-10攻擊機及C-130運輸機。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約時報》20日報導，在美國總統川普可能正在考慮對伊朗採取有限度軍事打擊之際，衛星影像顯示至少有60架戰機停放在約旦中部一處基地，該地點可能是美軍策劃對伊朗發動攻勢的關鍵樞紐。

20日拍攝的衛星影像和飛行追蹤數據顯示，超過60架戰機停放在穆瓦法克薩爾蒂（Muwaffaq Salti）空軍基地，大約是平常駐紮該處的美軍戰機數量的3倍。飛行追蹤數據顯示，自15日以來，至少有68架貨機降落在該基地，這意味可能還有更多戰機停放在機庫內。

衛星影像還顯示，與通常在該基地看到的飛機相比，該基地出現更多現代化飛機，包括F-35匿蹤戰機，還可以看到幾架無人機和直升機。基地方面還安裝新的防空系統，以保護該基地免受伊朗飛彈攻擊。

匿名的約旦官員透露，美國戰機和裝備的部署是根據約旦與美國簽署的國防協議進行，且這項行動涉及軍事行動。

約旦軍事基地的調整是美國在該地區大規模軍事集結的一部分，此時正值伊朗核問題談判之際。川普總統19日告訴記者，他正在考慮對伊朗進行有限度的軍事打擊，以迫使其達成協議。

約旦官員表示，他們希望美伊談判能達成協議，以避免該地區爆發戰爭。過去1個月，約旦、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國官員都對談判表示讚賞，並稱談判阻止從各自領土對伊朗發動攻擊。

