B-52轟炸機現蹤東海！美日出動「空中重砲」 揭第一島鏈空域聯演細節

美國空軍B-52戰略轟炸機（中）2月16日及18日與日本航空自衛隊F-3、F-2及F-15等多型戰機執行聯演。（圖取自日本統合幕僚監部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與日本近日出動多架戰機與戰略轟炸機，於第一島鏈周邊空域舉行聯合演訓，透過實兵飛行磨練聯盟重型空中火力的協同應處能力。這次演習聚焦於區域空域的戰術演練，展現美日同盟在關鍵空域的快速應對節點。

根據美國海軍研究協會新聞網（USNI News）報導，美日兩國於2月16日及18日舉行航空演習，出動4架美軍B-52戰略轟炸機飛越日本海與東海。日方則派出F-3、F-2 及F-15等多型戰機，代表聯盟透過演訓方式，測試長程火力在前緣空域的協同運用情境。

被譽為「空中重砲」的B-52 戰略轟炸機出現在東海空域，呈現出盟軍在演訓期間的戰術整合效率。日本統合幕僚監部指出，相關演訓旨在重申美日不容許以武力片面改變現狀的意志，並持續優化同盟的威懾與應處機制。

除了轟炸機編隊，這次演訓更納入了關鍵的電磁作戰：利用電磁能攻擊敵方或保護己方電子設備的戰術。美日部隊於四國島以南空域，由美軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機與E-2D預警機首度加入演練，實測在高強度電磁干擾下的戰場生存能力。

日方則出動驅逐艦與電子偵察機配合，共同優化在複雜電磁環境下的戰術路徑。在當前嚴峻的區域安全環境下，這類橫跨空中與水面的聯演，顯示美日同盟正將戰略重點從單純的戰機攔截，轉向包含電磁壓制在內的立體化演練。

優化支援規劃 建立區域防衛基準

日本海上自衛隊指出，美日海空力量將透過更緊密的演訓合作，致力於維持「自由開放的印太地區」。這次為期兩天的聯演數據，將成為盟軍未來在第一島鏈優化空中支援規劃的重要參考。

透過這類規律性的實戰化演練，美日同盟持續在區域安全事務上建立具備實證支持的應處邏輯。這不僅強化了聯盟的戰術韌性，也為維持區域穩定提供了具體的防衛基準。

