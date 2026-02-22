美情報揭中國6年前秘密核試 評估發展戰術核武牽動台海

中國羅布泊核試驗場內的疑似核武處理設施，影像攝於2025年12月2日。（圖取自Airbus）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國情報機構近期評估指出，中國於2020年在新疆羅布泊進行過一次秘密核爆試驗，研判旨在為新一代核武補齊設計數據。美方情報進一步評估，相關研發方向可能包含低當量戰術核武，其潛在部署情境牽動台海局勢。

根據美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，美方在檢視2020年6月羅布泊事件的後續數據時，認定該次試驗動機是為追求下一代核武技術。軍控專家分析，中國歷史上僅進行過45次核試驗，缺乏設計現代化武器所需的精密數據庫。美方官員評估認為，這可能是促使北京甘冒風險恢復爆炸測試的主要原因之一。

美方情報研判 牽動台海防衛情境

消息人士向CNN透露，中國似乎正首度研發低當量戰術核武。美方情報評估認為，這類破壞力較小、設計用於較近距離目標的武器，其潛在部署情境包含北京用以回應美國可能協防台灣的軍事行動。針對試爆證據，美國國務院前助理國務卿姚文（Christopher Yeaw）指出，該事件測得規模2.75的震動符合核爆樣貌；但專家也提醒，單憑地震數據尚不足以得出確切定論，美方是結合後續情報才拼湊出全貌。

針對美方的情報指控，中國駐美大使館發言人劉鵬宇反駁稱相關說法毫無根據，批評美國藉由捏造藉口來逃避自身的核裁軍責任。至於華府為何選在事發近6年後才揭露這項機密情報，熟悉美中討論的消息人士研判，川普政府此舉可能是透過公共外交施壓，試圖將中國拉入新的核武協議談判中。

