美軍雙航艦「南北夾擊」伊朗 逾270架精銳戰機待命遠距打擊

美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」已經派往中東地區，最快將於本週末抵達。（取自美國海軍官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕針對伊朗核計畫與區域挑釁行為，美國國防部已完成自2003年伊拉克戰爭以來，規模最龐大的中東軍事部署。根據最新情資與衛星監測，美軍目前正透過兩艘航空母艦打擊群形成「南北夾擊」態勢，並在伊朗周邊基地部署超過270架各型現代化戰機，美軍已進入隨時可發動遠距精準打擊的「預備狀態」。

目前五角大廈與中央司令部正密切監測伊朗軍方動態，所有參演部隊均已提升至戰備警戒等級，中東局勢已瀕臨20年來最緊繃的臨界點。

國際情勢及相關訊息顯示，美軍已採取雙航艦戰略圍堵策略，南北夾擊伊朗的攻勢已經形成。美軍目前已將海軍核心武力調派至伊朗南北兩端，建立絕對的制海與制空權，南部封鎖（阿拉伯海）方面，林肯號（USS Abraham Lincoln, CVN-72）打擊群目前巡弋於阿曼灣及阿拉伯海，距離伊朗海岸僅約400餘英里，直接鎖定波斯灣出口，切斷其海上命脈。

在伊朗北部方面（地中海/蘇伊士運河），有著全球最強航空母艦稱號的「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN-78）已於2月20日通過直布羅陀海峽進入地中海，正全速向東靠攏。一旦抵達以色列周邊海域，將與林肯號形成南北合圍之勢。

穆瓦法克薩爾蒂基地是皇家約旦空軍主要基地，同時由美軍長期使用。圖為今年1月2日衛星影像，可見F-15E戰機、A-10攻擊機及C-130運輸機。（路透）

至於在空中武力部署上，已有逾270架戰機待命發動「遠距打擊」。據國際媒體發佈的訊息統計，美軍在該區的總體戰機數量已突破270架，主要由艦載與陸基力量構成。其中，艦載機群（約160架）， 兩艘航艦共搭載超過10個飛行中隊，包括具備隱身能力的 F-35C 及主力 F/A-18E/F 超級大黃蜂，可從海面發動第一波突襲。

陸基前沿部署方面（約120架），美軍已增派大批 F-35A、F-15E 攻擊鷹及 F-16 進駐約旦穆瓦法克薩爾蒂基地。此外，第二批 F-22 猛禽戰機 亦已飛抵前線基地，負責清除伊朗防空系統。

美軍另有後勤支援鏈，在沙烏地阿拉伯基地已進駐6架 E-3 哨兵式預警機。美軍同時集結超過85架加油機與170架運輸機，確保護航戰機能在伊朗防空範圍之外，執行遠程精準彈藥投射。

國際媒體在情勢分析上研判，美軍是威懾與作戰並行。此次部署被視為執行川普政府對伊朗「最後通牒」的實戰預演。目前的人力與機群配置已具備「每日執行約800架次持續空襲」的能力。透過精確制導武器，美軍可在不進入伊朗領空的情況下，針對核設施與飛彈掩體實施致命打擊。

