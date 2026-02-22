美售台60輛M109A7自走砲 砲兵退將楊海明：部署「淺山陣地」最好

美國政府在去年12月宣布向台灣出售60輛M109A7「帕拉丁」自走砲及相關設備，砲兵退伍將領丶前副參謀總長楊海明中將建議，M109A7將利用台灣的「淺山陣地」地形進行部署。圖為一輛美國陸軍正實施實彈射擊的M109A7「帕拉丁」自走砲。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府在去年12月宣布向台灣出售60輛M109A7「帕拉丁」自走砲及相關設備，砲兵退伍將領丶前副參謀總長楊海明中將在接受立委王定宇的網路節目訪談中建議，M109A7將利用台灣的「淺山陣地」地形，透過數位化系統在2分鐘內完成「快打快撤」，有效避開敵方偵測並提升戰場生存率，有助強化台灣的防衛戰力。

軍政人士今天指出，在砲兵運用的語境下，「淺山陣地」主要是指部署在海拔不高、地勢起伏較緩的丘陵邊緣或山麓地帶。這種陣地在地理位置上處於平原與深山之間的過渡地帶，既不像平原那樣缺乏遮蔽，也不像深山那樣地形險峻、難以進出。

他表示，從作戰角度來看，淺山陣地是極佳的火力發射點。它能利用自然坡度與植被提供天然的視覺屏蔽，使敵方海上的艦艇或地面的偵察部隊難以直接觀察到火砲位置。同時，由於具備一定的高度優勢，砲兵可以獲得更開闊的觀測視野與射擊範圍，直接俯瞰並壓制位於灘岸或平原地帶的敵軍目標。

資深國防立委王定宇先前接受本報專訪表示，M109A7自走砲的採購，不只提升砲兵火力自動化程度，精準打擊火力相當於多出60支傳統砲兵營，對國安意義而言相當重大。（資料照，記者叢昌瑾攝）

美國國務院去（2025）年12月中下旬一舉公告八項計達111億餘美元軍售，除多達82輛、總額40.5億美元的「海馬士」多管火箭系統外，另項備受矚目的，當屬60輛M109A7自走砲，此案搭配儎台還出售了60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車，以及42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS），甚至還同捆出售多達4080套的「精準飛彈導引套件」（PGK），進一步推升我陸軍砲兵的精準打擊效能與整體戰力。

資深國防立委王定宇在接受本報專訪時也表示，美方同意出售60輛M109A7自走砲，這不只是美軍也在用的最新型號，更重要的是，此次軍售是「1輛自走砲配1輛彈藥車」，意即每台自走砲都成為獨立接戰單位，能自力機動至發射陣地、打了就跑，大幅提升機動打擊效率，在1台M109A7新車約當6輛舊車的戰力換算下，一輛A7砲車的精準度與效率，能夠相當於傳統一個使用舊式火砲的砲兵營，大幅減少彈藥消耗，在特定情境下，其精準打擊火力等於多出「60支傳統砲兵營」的火力精準度，在灘岸防衛作戰上相當關鍵。

