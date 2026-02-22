還沒進火網就先打！美軍徵求新一代「獵雷達飛彈」 射程盼超越現役

美國海軍正徵求射程超越現役的新一代「獵雷達飛彈」；圖為 F/A-18F 戰機試射 AARGM-ER 反輻射飛彈。（圖取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代空戰的致勝關鍵，不是衝進敵方火網硬拚，而是站在更遠的安全距離外，先讓對手的防空雷達徹底「變瞎」。面對防空系統偵測距離不斷拉長的潛在威脅，美國海軍正徵求一款射程更遠的新一代「獵雷達飛彈」，確保戰機能在敵方火力網之外發動先制打擊。

根據《航空週刊》（Aviation Week）報導，美國海軍航空系統司令部近日發布市場研究公告，針對名為「先進發射壓制飛彈」（AESM）的能力提升方案徵求業界意見。軍方文件指出，這款新武器預計在合約啟動後兩年內具備部署能力，且每年的預測採購需求最高可達300枚。這項明確的產能評估，顯示美軍對於強化遠距打擊能力的急迫戰備需求。

這項招標計畫的核心，在於尋求比現役裝備更卓越的遠距打擊選項。報導指出，美軍現役最先進的AGM-88G增程型先進反輻射飛彈（AARGM-ER）預計於2026年達到初始作戰能力，而海軍目前正在尋找能進一步提升射程的升級方案或替代選項。這款新武器的作戰邏輯是反輻射打擊：專門追蹤敵方防空系統發出的電波訊號，進而將其摧毀。軍方特別強調，新型 AESM 必須能在顯著的視距外距離打擊目標，藉此抵銷現代防空系統的射程優勢。

擴增空戰潛力佈局外銷

除了射程升級，美軍也尋求擴張獵雷達飛彈的戰術彈性。海軍要求參與徵詢的廠商說明，新型飛彈如何同時具備空對地與空對空的交戰能力。這項要求與目前僅設計用來打擊地面目標的 AARGM-ER 形成明顯對比，暗示未來的防空壓制任務可能涵蓋空中威脅。在平台相容性方面，軍方要求該款武器必須能由 F-35 匿蹤戰機與 F/A-18E/F 超級大黃蜂戰機掛載發射。

此外，海軍在公告中也要求評估該武器出口海外的現有配置或所需條件，顯示美軍有意將這項具備先發制人潛力的壓制武器投入國際市場。這項武器徵求計畫，明確揭示了在未來的制空權爭奪中，雙方的交戰距離將被推向全新極限。

