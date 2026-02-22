國艦國造最新進度曝 高效能艦艇第一批6艘已交裝

行政院施政報告指出，國艦國造方面，持續推動潛艦等5型艦籌建，高效能艦艇第一批6艘及新型救難艦1艘已交裝。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院新會期2月24日開議，行政院送交國會的施政報告顯示，現階段國防科技研究，置重點於無人載具及反制偵蒐、大氣水文及艦艇製造等領域。國艦國造方面，持續推動潛艦等5型艦籌建，高效能艦艇第一批6艘及新型救難艦1艘已交裝。

報告指出，國軍現階段建軍備戰，置重點於強化不對稱戰力及防衛韌性，並逐次整建後備戰力及灰色地帶應處能力。前瞻未來區域情勢、敵情變化及科技發展等，將適時調整武器裝備籌獲之標的；為落實國防自主政策，各項武器裝備以自製為優先。

報告說明，國防科技研究，置重點於無人載具及反制偵蒐、大氣水文及艦艇製造、資電通訊及網路防護、航太動力及飛彈系統、武器系統及人員裝備與創新不對稱技術等領域，2025年計執行130案。

國機國造部分，規劃於2017至2026年產製新式高級教訓機66架，截至去年12月底止，累計交機52架，賡續依計畫執行，以維全案產製目標；國艦國造方面，持續推動潛艦等5型艦籌建，高效能艦艇第一批6艘及新型救難艦1艘已交裝；高效能艦艇第二批5艘刻正建造中，管制於2026年完成交艦。

報告強調，潛艦原型艦刻依測試程序所列標準逐項實施海上浮航驗測，於潛航安全條件無虞後，即進行後續海上測試；新一代輕型巡防艦2艘、新式快速布雷艇6艘，均按計畫節點管制。

在海空戰力提升計畫方面，執行「岸置反艦飛彈系統」等8類武器產製，均依年度產製節點及目標執行。發展無人機產業，國軍積極引進民間無人載具新興科技及現貨市場成熟裝備，以民間無限潛力、創新思維及專業經驗，協助開發軍事作戰領域所需技術與產品。

報告提及，為支持無人機產業發展，中科院配合行政院政策推動「民雄航太暨無人機產業園區」開發建設工作，並由經濟部及嘉義縣政府共同研擬招商策略，扶植廠商進駐園區，結合經濟部「亞洲無人機人工智慧創新應用研發中心」及工研院「無人化創新科技實驗室」，形成產業聚落，打造非紅國際供應鏈。

另外，籌建台灣之盾（T-Dome），將採自主研製及對外採購雙軌併行方式，建構分層防禦、高度感知、有效攔截，並可依威脅選派適切攔截武器的整體飛彈防禦系統，形成機動化、高存活率之不對稱防空戰力，確保國人生命財產安全。

報告強調，建構無人機反制系統，國軍依敵情威脅，建置各式無人機反制系統，採「自製優先、軍（商）購為輔」原則，委託中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統，以提升整體防護能力。

