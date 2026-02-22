打造無人反艦飛彈車！美陸戰隊採購ROGUE-Fires 支援島嶼分散部署

美國陸戰隊持續採購「遠征火力遙控地面載具」（ROGUE-Fires）無人飛彈車，該平台被設計用於支援島嶼及海岸的分散式反艦打擊運用。（圖取自Oshkosh Defense）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊（USMC）近日與奧什科什防務公司（Oshkosh Defense）簽署合約修改案，將持續採購「遠征火力遙控地面載具」（ROGUE-Fires）無人飛彈車。這項軍購案旨在為美軍遠征部隊提供遠程精準打擊能力，透過部署於島嶼或海岸陣地的機動反艦武器，用於支援對海上目標的遠程精準打擊運用。

根據《Defence Blog》報導，這項價值1680萬美元（約5.29億台幣）的合約將支援海軍與陸戰隊的「遠征艦艇阻絕系統」（NMESIS），相關工作預計於2026年12月完成。ROGUE-Fires是一款無人操作的機動發射平台，採用改裝後的「聯合輕型戰術車輛」（JLTV）底盤，移除了原本的載員座艙，專門用於搭載飛彈發射系統。

請繼續往下閱讀...

在武器配置上，該系統主要搭載「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile），這是一款能從陸基發射陣地打擊遠距離水面艦艇的精準導引武器。合約內容指出，該發射器可搭載單枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，進一步擴充打擊任務的射程與範圍。美軍計畫將這些機動飛彈連分散部署於島嶼或海岸地形，朝不依賴傳統海軍艦艇的平台配置方向發展。

這項裝備發展反映了美國陸戰隊正持續轉向「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，強調部署具備遠程打擊能力的小型機動部隊。ROGUE-Fires讓部隊能在遠端遙控轉移陣地，避免人員暴露於敵方反擊砲火，並能與偵察網路協同運作以執行遠程火力打擊。將無人平台整合至飛彈部隊中，標誌著美軍地面打擊系統正邁向自動化的實證方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法