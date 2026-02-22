不只美軍！澳洲軍艦通過台海 盟友輪流通行浮現新訊號

澳洲海軍「土烏巴號」巡防艦。圖為該艦2018年6月25日在夏威夷珍珠港。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲海軍巡防艦近日航經台灣海峽，中國軍方隨後宣稱進行全程跟監。這起軍事動態被視為反映出一項區域趨勢，顯示台海航行自由正從美軍為主的單點行動，逐漸出現盟友輪替參與的趨勢。這意味著台海周邊不再只是中美兩國的軍事博弈，而是逐漸成為多國艦艇同時出現的日常場景。

根據《路透》報導，澳洲政府消息人士證實，澳洲皇家海軍「安札克級」（Anzac-class）巡防艦「土烏巴號」（HMAS Toowoomba）於20日與21日執行了例行的台海通行任務。這類航行行動未必代表軍事衝突即將發生，但意味著台海周邊軍艦出現的頻率與國別，正隨著地緣政治的變化而產生改變。

針對澳洲軍艦的航行行動，中國官媒《環球時報》引述共軍未具名消息來源指出，中國人民解放軍在航行期間執行了全程跟蹤監視與警戒任務。北京當局一向主張擁有台灣主權，並將這條狹窄且具高度戰略意義的海峽視為其主張的管轄水域。然而《路透》指出，此次中方的官方表述與因應機制，顯示雙方的軍事互動已趨向高度「程式化」的標準作業，展現出區域對峙節奏的可預期性。

盟友接力航行 凸顯印太參與多元化

這起事件並非單一的航行紀錄，而是美國盟友體系持續在台海展現存在感的具體延伸。除了美軍船艦每隔數月便會穿越台海，包含法國、英國與加拿大等盟國也陸續執行過偶發性的通行任務。澳洲近年在印太地區的安全角色正持續升溫，此次行動凸顯出台海的航行實務正逐漸擴大為多國參與的趨勢，進一步呈現了區域安全互動的多元發展方向。

