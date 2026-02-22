F-47外型曝光？普惠雙模發動機影片引爆情報煙霧彈

普惠公司在 XA103 自適應循環發動機影片中，釋出這架疑似美軍次世代戰機 F-47 的概念渲染圖，其「048」編號與無尾翼設計引發外界熱烈揣測。（圖取自普惠官方影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國次世代空優戰機關鍵心臟「新型發動機」正在成形，一段最新測試影片意外引發全球軍事圈高度關注。畫面尾聲出現一架未曾見過的無尾翼戰機輪廓，引發外界揣測是否為美軍極機密的次世代主力戰機F-47概念構型。這款主打能在高速爆發與極致省油間自由切換的變形發動機，被外媒與軍事分析視為改寫戰機「航程與戰鬥力無法兼得」老限制的重要轉折。

據軍事媒體《The Aviationist》報導，美國航太製造巨擘普惠公司（Pratt & Whitney）近日釋出「次世代自適應推進系統」（NGAP）XA103發動機（engine）宣傳片。由於普惠正與奇異公司（GE）激烈競標波音（Boeing）F-47戰機的發動機大單，影片末段一架帶有「048」編號的無尾翼雙發動機渲染圖，瞬間掀起網路熱議。

不過分析指出，自波音於2025年贏得合約後，官方釋出的渲染圖皆經過刻意扭曲；美軍官員曾坦承此舉是為誤導外國情報機構，因此普惠此次釋出的外觀預計僅是概念示意，並非戰機最終定案面貌。

撇開外觀爭議，影片真正的主角XA103自適應循環發動機，展示了軍武動力的顯著突破。傳統戰機往往只能在追求速度或節省燃油間妥協，但新型發動機具備雙模切換功能；外媒形容，這等於讓戰機在空中自由切換「賽車引擎」與「長途省油引擎」。透過改變氣流旁通比，戰機在激烈纏鬥時能榨出極致推力，巡航時則切換至高效率節能狀態。

為了加速這顆數位心臟誕生，普惠在2025年投入約3000萬美元（約新台幣9.4億元）建構全數位協作環境。超過1000名工程師在同一個3D模型上作業，發動機內建數百個虛擬感測器，就像操作即時模擬器，幾分鐘內就能精準抓出故障點。軍事智庫評估，NGAP計畫預計於2030年前後定型，儘管早期量產的F-47可能需先依賴過渡動力系統，但這場發動機技術升級，已被美軍視為未來確保制空權優勢的關鍵籌碼。

