自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

共機頻襲擾挨嗆「選輸隔壁老王」 愛國機師廣播酸度破表

2026/02/22 16:03

共機擾台頻繁。（國防部提供）共機擾台頻繁。（國防部提供）

首次上稿 02-22 15:42
更新時間 02-22 16:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕西南空域今（22）日再度傳出不尋常的空中對話！根據軍事迷紀錄，下午1時許，國際民航應急頻道中，出現一段言辭犀利的空中廣播。疑似愛國機師針對中共軍機近期的頻繁擾台行為，透過電波隔空開火，酸度爆表地直嗆：「或許連家長都選輸你隔壁老王！」

根據軍事粉專Taiwan Adiz記錄，發聲者先是痛批對岸制度，諷刺地表示：「公民組都沒有，你可以一人一票選總統嗎？不行嘛！你最多只能選家長了，你或許連家長都選輸你隔壁老王。」對話中更直指對方是「流氓國家」，並以「綠頭蒼蠅」形容其行徑令人討厭，但也遭疑似共機反嗆「等你回歸我保證全中國跑遍遍，報出你的名字跟你的號碼」。

這段充滿政治諷刺與個人情緒的對話，在嚴肅的航空應急頻道中顯得格外突兀。軍事粉專指出，該頻道原本是用於遇險、緊急救援的國際頻道，但近年來隨著台海情勢升溫，該頻道已多次淪為雙方空中叫陣「喊話牆」。儘管並非正式的軍方驅離廣播，但這類民間或不明來源的「隔空互槓」，已成為南台灣空域另類的政治角力場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中