共機頻襲擾挨嗆「選輸隔壁老王」 愛國機師廣播酸度破表

共機擾台頻繁。（國防部提供）

首次上稿 02-22 15:42

更新時間 02-22 16:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕西南空域今（22）日再度傳出不尋常的空中對話！根據軍事迷紀錄，下午1時許，國際民航應急頻道中，出現一段言辭犀利的空中廣播。疑似愛國機師針對中共軍機近期的頻繁擾台行為，透過電波隔空開火，酸度爆表地直嗆：「或許連家長都選輸你隔壁老王！」

根據軍事粉專Taiwan Adiz記錄，發聲者先是痛批對岸制度，諷刺地表示：「公民組都沒有，你可以一人一票選總統嗎？不行嘛！你最多只能選家長了，你或許連家長都選輸你隔壁老王。」對話中更直指對方是「流氓國家」，並以「綠頭蒼蠅」形容其行徑令人討厭，但也遭疑似共機反嗆「等你回歸我保證全中國跑遍遍，報出你的名字跟你的號碼」。

這段充滿政治諷刺與個人情緒的對話，在嚴肅的航空應急頻道中顯得格外突兀。軍事粉專指出，該頻道原本是用於遇險、緊急救援的國際頻道，但近年來隨著台海情勢升溫，該頻道已多次淪為雙方空中叫陣「喊話牆」。儘管並非正式的軍方驅離廣播，但這類民間或不明來源的「隔空互槓」，已成為南台灣空域另類的政治角力場。

