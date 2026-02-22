南韓考慮協助烏國取得軍火 俄羅斯跳腳：將展開報復

南韓政府考慮加入北約的烏克蘭優先需求清單（PURL）計畫，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（見圖）嗆聲將展開報復。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府考慮加入北約的「烏克蘭優先需求清單（Priority Ukraine Requirements List，PURL）」，協助烏國取得軍火。對此，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）嗆聲將展開報復。

據《東亞日報》報導，PURL是先由烏克蘭提交裝備清單，再讓北約成員國和盟友向美國支付款項，美方接著會交付軍火給烏克蘭。南韓目前尚未決定是否參與，不過若是加入也應該會限制將資金用在非致命武器上。

札哈羅娃對此感到相當驚訝，因為南韓過去的立場是不會加入軍火援烏行動，若韓國真的加入PURL，俄方將展開報復措施。札哈羅娃強調，韓國直接或間接參與此類計畫，將對俄韓關係造成不可恢復的損害，並破壞在朝鮮半島進行建設性交流的可能性。

在非北約成員中，已有澳洲、紐西蘭等國家參與PURL，日本也在考慮中。

