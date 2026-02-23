外媒分析美伊開戰七情境 拖累中東安全架構的「長期內戰」情境最凶險

美軍林肯號航艦已在中東部署一段時間，若美國總統川普一聲令下，將對伊朗動武。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中東戰雲密佈，美國與伊朗持續談判之際，持續在中東部署大規模軍力，外媒《BBC》分析，若美國對伊朗發動軍事攻擊，後續有七種可能情境值得關注，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊掌權、伊朗政權部分讓步等，但若使伊朗陷入動盪的長期內戰，將是風險最高的情境，使中東安全架構陷入巨大風險之中。

首先是衝突遭到控制的情境。美軍若以精準打擊為主，鎖定伊朗核設施、革命衛隊基地及相關軍事目標，並避免擴及民間基礎設施，戰事可能在有限時間內結束。在此情況下，伊朗內部政治可能出現變化壓力，但整體局勢未必全面失序。

第二種情境為伊朗政權維持，但政策出現調整。面對軍事壓力與國際制裁，德黑蘭當局可能在核計畫或區域政策上釋出部分讓步，以換取局勢降溫。不過，這類轉變幅度如何，仍存在變數。

第三種可能是政權結構出現劇烈變動。若軍事行動重創現行權力核心，革命衛隊或其他強勢派系可能進一步掌握實權，使政治體制轉向更為軍事化的型態。

第四種情境則是伊朗展開報復行動。外界普遍認為，伊朗可能動用彈道飛彈、巡弋飛彈或無人機，攻擊美軍在中東的基地與設施，甚至波及區域盟邦，使衝突範圍擴大。

第五種發展涉及波斯灣與荷姆茲海峽的航運安全。若伊朗在戰略水道部署水雷或干擾商船通行，將對全球能源供應與油價造成衝擊，並引發國際社會高度關切。

第六種可能為海上衝突升高。伊朗革命衛隊海軍長期採取不對稱戰術，若對美軍艦艇發動攻擊，無論結果如何，都將推升軍事對抗層級。

最後一種也是風險最高的情境，是伊朗政權在戰火中瓦解，國內陷入長期動盪甚至內戰。若中央權力崩潰，可能衍生族群衝突與人道危機，對中東安全架構造成深遠影響。

此外，根據公開資訊，美國目前已在中東周邊海域部署兩支航空母艦打擊群。其中林肯號航艦打擊群已在阿拉伯海一帶活動，福特號航艦打擊群亦向該區域集結。兩支航艦打擊群搭配艦載戰機、神盾驅逐艦及相關支援兵力，使美軍在區域內具備較強的制海與遠距打擊能力，對伊朗形成顯著軍事壓力。

