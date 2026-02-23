不畏中075型兩棲攻擊艦演訓威脅 花防部下月再於太麻里溪實彈射擊

花防部下月將再度於太麻里溪口進行實彈射擊 ，圖為花防部M60A3戰車實施戰備偵巡情形。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍去年底派075型兩棲攻擊艦在東台灣演訓，國軍持續強化東部防衛能量。根據漁業署射擊通報資料顯示，陸軍花東防衛指揮部將於3月24日至27日清晨6時至8時，在台東太麻里溪出海口外海實施對海（空）實彈射擊，射擊範圍最小半徑6浬，最大彈道高度1萬8000呎。這也是花防部自去年12月恢復睽違30多年的實彈射擊後，「打鐵趁熱」再度實施相關演訓。

花防部去年底重啟實彈射擊訓練，象徵東部部隊實戰化訓練強度提升。過去受限於場地與任務調整，相關射擊一度暫停逾30年，如今恢復常態化辦理，被視為強化東部防衛韌性的重要一步。根據國軍公布在射擊通報的資料顯示，花防部3月下旬再度實施對海（空）實彈射擊，僅間隔上次演訓3個月，藉由密集驗證部隊射擊指揮、火力協調與空域、海域管制作為，鞏固東部整體防衛戰力。

通報內容顯示，射擊地點位於台東外海特定海空域，相關單位已完成空域協調與航安通報，並發布航船布告，提醒船舶避開操演水域確保安全。射擊期間亦派遣聯絡官進駐塔台與海巡單位，配合航行情況機動調整，降低對民航與航運影響。

請繼續往下閱讀...

花防部強化東部實彈射擊訓練的背景，與區域情勢變化密切相關。中國解放軍去年底發動「正義使命-2025」軍演期間，曾派遣075型兩棲攻擊艦編隊進入台灣東部外海活動，並配合空中與海上兵力演訓。外界解讀，其科目意在驗證跨海投送與立體登陸能力，模擬自台灣東部方向實施三棲進犯的可能性。相較以往多集中於台海西側的演訓動向，相關兵力現蹤東部外海，引發各界關注。

在此情勢下，東部地區除為國軍戰略縱深，也是重要後方支撐節點。花防部透過恢復並常態化實彈射擊訓練，除了強化部隊臨戰反應與射擊精度，也藉由實際海空域管制演練，提升整體防衛協同能力，相關動態亦將成為觀察區域軍事情勢的重要指標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法