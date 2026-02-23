AI電戰上前線！美軍「憤怒小貓」殺到中東 劍指伊朗防空網

美軍南卡羅萊納州空軍國民兵的F-16CJ戰機，近期被捕捉到掛載暱稱「憤怒小貓」的電戰莢艙飛越大西洋。隨著美伊緊張升溫，此舉被外界視為美軍向中東前推防空壓制戰力的具體準備。（圖取自美國空軍／X帳號@blocksixtynine）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍把專門「騙雷達」的新一代電戰莢艙推上中東前線了！隨著美伊緊張升溫，近期影像顯示，美軍將暱稱「憤怒小貓」（Angry Kitten）、結合軟體定義電戰與自適應演算法概念的ALQ-167電戰莢艙，實際掛載在F-16CJ戰機上前推中東；外界多從區域情勢解讀，這是針對伊朗防空體系的能力前置部署。

根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，近期社群影像捕捉到隸屬美國南卡羅萊納州空軍國民兵的F-16CJ戰機編隊，正橫越大西洋飛往美國中央司令部（CENTCOM）責任區。這批戰機為專職壓制敵方防空系統的特化機種，最引人矚目的是機身下方，明確掛載了上述的ALQ-167電戰莢艙。

請繼續往下閱讀...

ALQ-167電戰莢艙是一套軟體定義的電戰系統，可快速重編程與更新干擾參數，具備一定程度的自適應能力，因此被美軍視為邁向「AI化電子戰」的重要過渡工具。它能即時記錄敵方雷達訊號，再回放扭曲後的假訊號，讓防空系統誤以為空中出現不存在的目標，或誤判真實戰機的位置。該型莢艙過去多被視為測試與驗證平台，近年才逐步被推向更接近實戰的運用場景，這次前推部署因此格外受關注。

直指伊朗防空體系 電子戰能力提前進位

伊朗近年持續強化防空體系的作為，包含引進俄製防空飛彈系統、整合本土雷達網路與指管節點，形成多層次防空網。對美軍而言，若要在高強度衝突中確保制空權，首要任務就是壓制與癱瘓這套防空體系。在此背景下，將暱稱「憤怒小貓」的ALQ-167電戰莢艙前推至中東前線，象徵美軍正提前為對抗伊朗防空網準備更具彈性的電戰手段，讓戰術戰機具備即時欺騙與干擾雷達的能力。

軍事分析指出，這類高度針對防空體系的電子戰裝備前推中東，釋放的訊號對象十分明確，主要就是為了因應伊朗這類具備完整防空網路的對手。軍事部署本身不等於政治決策，先進電戰能力前推，意味著相關作戰選項在能力層面已具體完備。這種把原本偏測試用途的電戰能力推向實戰前線舉動，對區域強權釋放了強烈訊號，更實質強化了美軍的戰略威懾力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法