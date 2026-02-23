逾千艘攻擊型無人艇案啟動招商說明會 首批規劃明年11月交裝測試

去年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕總額達到1.25兆元的軍購特別條例草案等待朝野協商後付委審查，攸關具體項目及期程的特別預算案也將在立院通過特別條例後10天內送達立院，國內生產案處於蓄勢待發狀態，其中，總數超過一千艘的攻擊型無人艇案已在農曆春節前率先邀集廠商召開說明會，並向與會廠商告知：嚴禁中資參與及使用中國產製的艇件，國產化的比例將列為最有利標的評選加分，徹底去除紅色供應鏈。

與會人士指出，海軍在會中提出採購期程規劃，預計在立院通過特別預算案之後立即啟動，今年下半年辦理招標及樣艇測試，116年11月則是首批交裝及驗收。

請繼續往下閱讀...

對於海軍規劃的期程，軍政人士今天表示，還是稍慢了些，而且無人艇隊的群控作戰能力要在122年才達到，要求的標準似有些不足，其實可以在初期就應提出這個要求，否則群控速度能力會落後其他國家。

軍政人士還指出，攻擊型無人艇的載台建造容易，但系統涉及高性能炸藥的安裝，船艇導控丶指管系統整合，並且有高階AI控制驅動的任務技術，若海軍以委製中科院方式執行，不僅獲得時間可以縮短，預估在116年底前，就能完成部分攻擊型無人艇丶且具群控作戰能力部署的「即戰力」。

國防部在去年8月展開「海空精準彈藥射擊」演訓，重頭戲為「無人攻擊載具聯合出擊」，由中科院研發的「快奇」攻擊型無人艇搭配「勁蜂自殺式無人機」，成功對「海鵠一號」無人靶船執行精準打擊。（資料照，記者蔡宗憲攝）

千餘艘攻擊型無人艇籌獲案，海軍及陸軍都提出需求後加總而成，但國防部核定由海軍司令部統籌辦理。據與會人士透露，攻擊型無人艇籌獲案將分三階段進行，116年至117年為第一階段，主要整合現有AI技術發展及無人載具，建立基礎偵測與輔助導航，其中，117年是分案採購丶分批招標，迭代籌獲各型水面無人載具。118至119年為第二階段，發展重點為3D識別技術提升及理解測試，可發展更多適用於多重海域之精密系統。120至122年為第三階段，延續第二階段完整成熟的AI 3D識別技術，提升群控能力。

在說明會中，海軍說明對攻擊無人艇的規格與性能區分「無人艇」、「可攜式導控站」、「機動指管車」和「中繼台 」等四項。並表示攻擊無人艇的規格是採「性能導向」，長度、抗風、載重、全重、滿載最大航速、最大續航里程、船體籌載等達標即可；材料不限（鋁合金、FRP等）。優先採用國內內產製的零（組）件，且國產化比例納入最有利標評選項目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法