中科院長李世強中將3月屆齡退伍 軍政人士：軍職退伍可特聘續任

中科院院長李世強中將即將在3月屆齡退伍，高層對李世強的表現相當肯定，認為李世強相當適任目前的職位，在辦理國際交流合作上成績斐然，屆齡退伍後繼續留任服務的可能性很高，屆時可能會以特聘方式，由李世強繼續擔任中科院院長一職。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院去年至今已與多家知名國際軍工大廠簽署合作備忘錄，MIT軍事裝備除了可在地量產之外，進軍國際也是指日可待，不過，這些事情的推手丶中科院院長李世強中將即將在3月屆齡退伍，各項合作案後續如何推進丶李世強有無特別的人事安排，成為軍政圈關切焦點。

據軍政人士透露，李世強上任至今推動的各項改革，成效極為卓著，與各家國際軍工大廠的合作案還在進行中，高層對李世強的表現相當肯定，也認為李世強相當適任目前的職位，在辦理國際交流合作上成績斐然，即便是到達中將服役年限而屆齡退伍，請李世強繼續留任服務的可能性很高，屆時可能會以特聘方式，由李世強繼續擔任中科院院長一職。

中科院去年9月與美商安杜里爾（Anduril）等6間國際軍工廠商簽署合約與合作備忘錄（MOU）。（資料照，記者方賓照攝）

李世強是海軍官校77年班、國防大學海軍指參學院90年班、國防大學戰爭學院95年班畢業，曾任海軍168艦隊長丶海軍艦隊指揮部副指揮官丶國防部作戰暨計畫次長室助理次長以及國防部戰規司長等職，113年7月調任為中科院院長至今。

軍政人士指出，李世強上任後便銳意改革，將中科院推向積極丶開放的國防科研機構，積極引進國際軍工大廠及國防新創公司，與美商 Anduril丶加拿大 AirShare丶美商 AeroVironment （AV）丶美商 Northrop Grumman （NG）丶美商 MARTAC及美商 Leonardo DRS丶美商 Shield AI丶美國Kratos等多個知名公司簽署合作備忘錄，更與多家軍工企業推動合作在台生產，未來除了滿足台灣自身國防需求丶建立國防靭性之外，更計畫將合作生產的軍事裝備推向國際市場。

