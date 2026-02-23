盤點中科院與國際軍工大廠合作案 不看不知道 原來這麼厲害！

攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」攻擊型無人機，已在美國通過整合測試，將在台灣進行量產，將可大幅提升台灣在快速打反制與源頭打擊上的軍事防衛需求。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型（前）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院與多家知名國際軍工大廠簽署合作備忘錄，引進國防科技創新技術，將中科院的MIT科研成果推向國際，成果會在短短幾年內就可展現，但是你知道，中科院與哪些大廠合作，這些合作案又將帶給台灣國防科技及產業多大的震撼嗎？

截至 2026 年初，中科院除了與資策會以及多家國內大學院校的合作案之外，已與多家具指標性的國際廠商達成關鍵技術整合與量產合作，範疇涵蓋無人機 AI、源頭打擊武器及戰車性能提升。

中科院去年9月與美商安杜里爾（Anduril）等6間國際軍工廠商簽署合約與合作備忘錄（MOU）。（資料照，記者方賓照攝）

接下來我們將一一為你盤點這些國際合作案的內容。

在 2025 年 9 月台北國際航太暨國防工業展期間，中科院與 6 家國際大廠簽署合約或 MOU，鎖定自主系統與地面戰力提升，包括：

美商 Anduril： 簽署採購合約，引進 AI 控制之自主系統，應用於海陸空多領域載具。

加拿大 AirShare： 合作引進「絲帶火箭」反無人機技術，並規劃與中科院現有系統整合共同生產。

美商 AeroVironment （AV）： 針對 JUMP 20 垂直起降無人機進行技術轉移與維修合作，規劃未來共同開發自主軟體。

美商 Leonardo DRS： 協助國軍 M60A3 戰車性能提升，針對火控、砲控及瞄準系統進行技術交換。

美商 Northrop Grumman （NG）： 聚焦於先進防空與飛彈作戰指揮系統的技術對接。

美商 MARTAC： 簽署合作備忘錄，共同發展超高性能自主無人船（USV）解決方案。

中科院、經濟部、國發會在去年11月共同於台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，中科院長李世強（右9）等產、官、學、研界代表出席。（資料照，記者羅沛德攝）

在2026年的最新動態方面：

中科院與美商 Kratos Defense 的合作案「勁蜂四型（Mighty Hornet IV）」於 2026 年 2 月宣布正式完成美方系統整合測試。該計畫以 MQM-178 無人機為基礎，由中科院負責整合高性能彈頭與尋標系統，轉化為具備 1000 公里射程的低成本巡弋飛彈。雙方目前正轉入在台量產階段，旨在透過「蜂群攻擊」戰法，強化台灣不對稱作戰的源頭打擊能力。

與美商 Shield AI合作： 中科院於 2026 年 2 月宣布引進 Hivemind 自主軟體平台，使無人機能在無 GPS 與通訊環境下進行 AI 自動化作戰。

英商 Easat Radar Systems： 於 2026 年 2 月啟動合作，深耕軍民通用雷達技術研發。

