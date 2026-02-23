前中科院長劉曙晞上將101歲辭世 軍媒專題揭露你不知道的國防祕辛

前中科院院長丶海軍二級上將劉曙晞於今年2月6日辭世，享嵩壽101歲，已安奉於五指山國軍示範公墓忠靈殿。（資料照、記者劉信德攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕前中科院院長丶海軍二級上將劉曙晞於今年2月6日辭世，享嵩壽101歲，已安奉於五指山國軍示範公墓忠靈殿。軍媒青年日報以專題報導劉曙晞一生及軍旅生涯時，揭露了許多國人不知的國防祕辛，原來在國庫艱難的50年代，為了向國外買進一台高性能計算機，被主計人員笑稱：「得用兩船香蕉的外匯才換得到」，而且還是由中科院與國安局科研室共用。

此外，中科院當年更把「引進」化為「研發」，將以色列飛彈系統作為關鍵參考，以系統整合的觀點帶領團隊拆解架構、梳理設計邏輯，逐步把技術轉化為自主設計與驗證能量，為後續雄風飛彈體系的成形奠下重要起點。

青年日報今天以專題報導了劉曙晞上將對國防的貢獻，劉以科技軍官出身，投身中科院草創與國防科技研究體系建置；其擔任中科院院長任內，延攬人才、強化國防自主，推動完成雄風、天弓、天劍等飛彈系統等精準彈藥研發，並在克難環境中建立務實嚴謹的研發文化，為我國國防科技奠定深厚基礎，功績卓著。

劉前院長民國15年生於湖南寧鄉，海軍機械學校41年班畢業，軍旅期間在中科院服務逾30載，先後歷練籌備處第3研究所（電子所）所長、副院長、院長等要職；卸任後亦曾出任總統府戰略顧問。服役期間因學業表現優異，獲選送赴美國海軍研究院深造，並取得電機工程博士學位，成為當時軍中少有的高階科技專才；於53年學成返國後，派任海軍工程學院電機研究所長，並獲聘國立交通大學、國立清華大學兼任副教授，將所學回饋國防與人才培育，亦為日後中科院發展蓄積能量。

55年，中科院成立之初百事待舉。劉前院長當時以學養與實務表現備受肯定，遂受延攬投入籌建工作；其後任職第3研究所（電子所）期間，憑藉自動控制與電子科技專長，持續投入研發管理與人才培育，使成果不止於單一專案，而能轉為組織可承接、可延續的能力。使中科院在指管通情、電戰與戰系整合等面向逐步成形，為我國國防科技奠定關鍵基礎。

年逾百歲的退役中將鄭毓珊，是當年催生國造雄風系列反艦飛彈的關鍵人物之一。圖為鄭毓珊接受退輔會訪談時，桌上陳列的就是雄風系列飛彈的模型。（圖：退輔會授權刊載）

若說50年代我國武器多仰賴外援，國家要把命運握在自己手裡，就必須走向自主研發；也正是在這樣的環境下，劉前院長帶領中科院把「引進」化為「研發」，將以色列飛彈系統作為關鍵參考，以系統整合的觀點帶領團隊拆解架構、梳理設計邏輯，逐步把技術轉化為自主設計與驗證能量，為後續雄風飛彈體系的成形奠下重要起點。

談到中科院草創期的篳路藍縷，劉前院長生前曾提起一段往事：民國50年代，中科院亟需添購高性能計算機，安全局科學研究室亦有同樣需求；蔣故總統經國先生當時衡量資源有限，指示僅採購1部，集中設置並由2單位共同使用，該部設備堪稱當年全臺頂尖，主計人員還笑稱「得用兩船香蕉的外匯才換得到」。這段插曲卻映照當時國防建設的艱困與節用精神，仍秉持務實態度、咬緊牙關向前推進，開創我國建軍之路。

到了71年《八一七公報》後，美方對臺軍售性能受限，外部條件愈趨嚴峻，也使國防自主的重要性更加凸顯。劉前院長在此一國際壓力下成為推動自主發展的重要推手，統籌整合研發資源、延攬關鍵人才，並以更嚴密的測評驗證機制推進各案，帶領團隊相繼完成雄風系列反艦飛彈、天弓系列中程地對空飛彈與天劍系列空對空飛彈等系統建置，逐步強化三軍在制海、防空與空戰的核心戰力。

卸任院長後轉任總統府戰略顧問，持續就國防安全與重大建軍議題提供建言。回顧其在中科院不同職務階段的作為，從奠基電子與系統整合能量、推進飛彈研發，到以人才培育與組織文化，強化國防科技體系韌性，皆展現其務實的工程精神與宏觀的治理視野，堪稱我國國防自主發展的重要推手之一。

