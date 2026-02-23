濃霧暴雨也躲不掉！美軍「全天候精準炸彈」上線 具備空中換目標能力

美國海軍宣布具備全天候精準打擊能力的「破風者」（Stormbreaker）炸彈，正式在 F/A-18 戰機上達到初始作戰能力；圖為掛載該型炸彈的F/A-18戰機。（圖取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代戰場上，濃霧、煙塵與暴雨往往是掩護部隊移動的最佳天然防護罩，但這個鐵律正在被打破。美國海軍近期正式部署一款具備「穿透惡劣天候」能力的新世代精準炸彈，即使目標隱藏在視線不良的複雜環境中，依然難逃鎖定。

根據《航空週刊》（Aviation Week）報導，美國海軍於19日宣布，由雷神公司（Raytheon）製造的GBU-53/B「破風者」（Stormbreaker）小直徑炸彈，已在F/A-18「大黃蜂」（F/A-18 Hornets）戰機上，正式達到「初始作戰能力」（IOC）。這意味著這款重250磅的先進彈藥，在經歷2025年的有限度實戰測試後，如今已具備執行常規戰備任務的資格。

請繼續往下閱讀...

這款炸彈最大的戰術價值，在於它彷彿同時長了「三雙眼睛」。軍方指出，「破風者」配備了獨特的三模尋標器，將紅外線、毫米波雷達與半主動雷射導引整合為一。這種複合式設計讓戰機能夠在雲層密佈、沙塵暴或人造煙幕干擾的惡劣環境中，精準揪出並打擊敵方目標。負責該計畫的海軍專案經理阿爾特（Tyler Alt）表示，這為飛行員提供了一種在惡劣天候下依然可靠的打擊手段。

除了無視天氣限制，「破風者」更大幅提升了戰場上的應變彈性。傳統炸彈投擲後往往難以更改軌跡，但這款新武器支援透過空中或地面管制人員，在炸彈飛行途中即時更新目標資訊。這賦予了戰機在彈藥脫離掛架後，依然能根據瞬息萬變的戰況轉換攻擊對象的靈活性。

目前這款武器已在美國空軍的F-15E戰機上服役多年，未來也正陸續整合至F-35匿蹤戰機與F-16機隊。隨著「破風者」在海軍正式上線，美軍在複雜環境下的精準打擊網路將得到進一步強化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法