提早掌控軍方？金正恩任命13歲女兒金主愛當北韓飛彈局長

〔即時新聞／綜合報導〕南韓情報單位掌握訊息透露，金正恩的13歲女兒金主愛在北韓政府內部擔任飛彈總局長職務，北韓勞動黨預定本月底召開第九次全國代表大會，外界關注金主愛是否會有更進一步的接班跡象。

據《朝鮮日報》報導，政府高層消息人士透露，情報單位掌握到相關線索，為了讓女兒提早掌握軍方勢力，金正恩已賦予金主愛「飛彈總局長」職責。雖然官方職銜上仍由國防科學院院長張昌河擔任飛彈總局長，但情報顯示，金正恩之女可能實際聽取將領報告並下達指示。

北韓媒體於2022年11月首次公開金正恩之女的存在，當時她陪同父親出席洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」試射現場。

此外，南韓政府已掌握情報，外界過去普遍稱為「金主愛」的北韓領導人金正恩之女，其真實姓名可能是「金主海」；金正恩的名字過去也曾被誤傳為「金正雲」，後來才確認為「金正恩」。

