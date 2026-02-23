自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

提早掌控軍方？金正恩任命13歲女兒金主愛當北韓飛彈局長

2026/02/23 13:51

南韓情報單位掌握訊息透露，金正恩的13歲女兒金主愛（右）在北韓政府內部擔任飛彈局長職務。（路透）南韓情報單位掌握訊息透露，金正恩的13歲女兒金主愛（右）在北韓政府內部擔任飛彈局長職務。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓情報單位掌握訊息透露，金正恩的13歲女兒金主愛在北韓政府內部擔任飛彈總局長職務，北韓勞動黨預定本月底召開第九次全國代表大會，外界關注金主愛是否會有更進一步的接班跡象。

據《朝鮮日報》報導，政府高層消息人士透露，情報單位掌握到相關線索，為了讓女兒提早掌握軍方勢力，金正恩已賦予金主愛「飛彈總局長」職責。雖然官方職銜上仍由國防科學院院長張昌河擔任飛彈總局長，但情報顯示，金正恩之女可能實際聽取將領報告並下達指示。

北韓媒體於2022年11月首次公開金正恩之女的存在，當時她陪同父親出席洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」試射現場。

此外，南韓政府已掌握情報，外界過去普遍稱為「金主愛」的北韓領導人金正恩之女，其真實姓名可能是「金主海」；金正恩的名字過去也曾被誤傳為「金正雲」，後來才確認為「金正恩」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中