若台海開打恐遭核威懾？美控中國低當量核測試 華府最壞劇本浮現

〔編譯陳成良／綜合報導〕一旦台海爆發衝突，美國可能首次面臨「退或戰」的核威懾抉擇。這場危機不是因為傳統武力不對稱，而是北京疑似透過暗中核測試，正將核武實戰化以遂行戰略勒索。

《華爾街日報》最新社論指出，華府戰略圈已將低當量核武納入台海最壞劇本評估，試圖揭開這場核威懾黑箱背後的真相。

根據該社論引述美方官員觀點，情報研判中國可能曾在2020年6月22日於羅布泊核試驗場進行疑似核爆活動。五角大廈過去評估指出，中國可能正發展當量低於10千噸等級的戰術核武構型，這被解讀為北京可能試圖把「低當量核武」，一種用於有限核反擊場景的威懾手段，納入台海危機選項。該社論強調，這項武器研發的進展已迫使美方必須重新審視印太區域的終極防禦底線。

華府評估的最壞劇本：對航艦進行示威性打擊

華府戰略圈的最壞情境設想並非全面核戰，而是中國在台海衝突中動用低當量核武作為有限核威懾手段。這項社論中揭露的劇本包含對美軍航空母艦打擊群、前進部署基地或海空封鎖區域進行示威性打擊，藉此迫使美國面臨退讓或升級為全面核戰的殘酷抉擇。這類以核武限制戰爭升級的構想，被視為最壞但不可排除的情境，因此已被納入華府對台海衝突的風險評估框架中。

《華爾街日報》社論強力主張，美國自1990年代以來的「單邊克制」已讓防禦陷入被動，僅限制了自由世界的武裝力量。社論呼籲華府應視對手行為重啟核試驗，並強調模擬測試無法完全取代實戰核試，唯有具備公信力的核武庫才能真正發揮維護和平的力量。

雖然相關評估不等於北京已決定動武，但美方指控中國利用「降耦技術（Decoupling）」掩蓋爆炸訊號以規避國際偵測的行為，已迫使美方必須建立更強大的核威懾以應對台海風險。

