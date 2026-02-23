俄烏戰爭4週年 澤倫斯基拒割20％領土：那是拋下人民、讓普廷回血

俄烏戰爭即將屆滿4週年，澤倫斯基在接受BBC專訪時展現出極致的戰略韌性。他警告停火恐讓俄軍獲得「重整戰力」的窗口，並強調烏克蘭絕不接受親手拋下領土內數十萬人民的虛假和平。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在俄烏戰爭2月24日即將滿4週年之際，正式拒絕以領土換取停火的協議。這項決定不是因為烏克蘭對主權的盲目固執，而是看透了「割地換和平」背後的戰略陷阱：這不僅會親手拋下戰區內數十萬名國民，更會給予俄國總統普廷按下恢復戰力的「暫停鍵」。

根據英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基在專訪中，強調割讓20%地區換取的和平僅是幻影，因為普廷並不會因此滿足。他轉述歐洲夥伴的評估認為，俄羅斯可能在約2年內恢復戰力，屆時獲得領土重整後的俄軍，恐將發動下一波更慘烈的侵略行動。他指出，烏克蘭認為，唯有持續軍事與經濟制裁，才是防止普廷重整旗鼓、逼其退讓的唯一手段。

請繼續往下閱讀...

在戰場現實層面，澤倫斯基形容若在現階段強行全面反攻奪回1991年邊界，可能付出極為龐大的生命代價，甚至出現「數百萬人傷亡」的最壞情境。他將勝利定義為保住國家獨立性與生存，而非進行消耗殆盡的毀滅性衝鋒。這顯示烏克蘭正從追求速勝轉向長期生存，真正的翻盤關鍵仍高度仰賴盟友能否交付具備制度化保障的長效軍援方案。

針對美國政治局勢的變數，澤倫斯基尋求的是獲得國會表決通過、具備30年以上效力的制度化安全保證，而非僅依賴總統個人的政治承諾。

他強調領導人雖有任期限制，但安全保障必須具備延續性，更向BBC透露正與多國領袖進行「平行下棋」，試圖透過獲取「愛國者飛彈」等本土生產授權來強化自主戰力。澤倫斯基認為，成功並非只有單一路徑，唯有透過多軌並行，才能在川普重返白宮的變局中，最終實現阻斷普廷野心的最終成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法