本月中在加勒比海撞船…美「特魯斯頓號」神盾艦艦長遭拔官

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍伯克級神盾驅逐艦「特魯斯頓號」（DDG-103）、快速戰鬥支援艦「補給號」（USNS Supply, T-AOE-6），11日於加勒比海發生撞船事故，雖然並未造成艦艇嚴重毀損與人員嚴重損傷，但美國海軍在10餘天的調查後，依舊祭出懲處，將特魯斯頓號驅逐艦的艦長科菲中校（Cmdr. James Koffi）拔官，令其負起全責。

外媒USNI NEWS報導，美國海軍22日宣布，由於對科菲中校的指揮能力失去信心，因此解除其「特魯斯頓號」驅逐艦艦長職務，並由奧克萊爾中校（Cmdr. Taylor Auclair）接任。這起人事異動命令由美軍第四艦隊司令薩迪耶洛少將下達。

美軍調查，這起事故發生於2月11日，兩艘軍艦在加勒比海執行海上補給（underway replenishment）作業，「特魯斯頓號」在右轉過程中撞擊「補給號」。這起事件造成2名美國海軍官兵輕傷，但兩艘軍艦都能安然返回波多黎各。

薩迪耶洛表示，解除科菲的職務是基於對其指揮能力信心喪失，接任艦長的奧克萊爾先前任職於美國海軍艦隊司令部，具有豐富的水面艦隊領導經驗。美軍強調，海上作業安全與領導責任十分重要，因此針對這類事故，會嚴格追究相關勤務執行與領導階層責任。

