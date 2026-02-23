衛星影像揭俄軍縱深彈藥庫遇襲 烏軍「火鶴」長程飛彈打穿後勤命脈

開源情報社群「CyberBoroshno」公布的衛星影像顯示，俄軍位於伏爾加格勒州的GRAU戰略彈藥庫遭到徹底摧毀。這場爆炸不僅讓俄軍損失估計達數萬枚的砲彈，更顯示戰火已實質深入俄羅斯縱深腹地。（圖擷取自CyberBoroshno／Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊總參謀部證實，烏軍首度動用FP-5「火鶴」（Flamingo）長程巡弋飛彈，襲擊位於伏爾加格勒州（Volgograd）縱深腹地的戰略彈藥庫。這座隸屬於俄羅斯國防部「主飛彈與砲兵總局（GRAU）」的核心樞紐遭摧毀，象徵俄軍的戰爭供應鏈已出現致命破口。

圖為烏克蘭自主研發的 FP-5「紅鶴」（Flamingo）巡弋飛彈。（翻攝自 Fire Point）

根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，開源情報社群「CyberBoroshno」公布的最新衛星影像顯示，遇襲的軍火庫是俄軍規模最大的彈藥儲存基地之一。開源分析指出，該基地長期被俄軍用來存放與處理來自伊朗與北韓的軍援彈藥，現場可見大量運輸貨櫃。這意味著烏軍的縱深打擊能力，已實質威脅到莫斯科高度仰賴的第三方軍武補給網絡。

請繼續往下閱讀...

衛星畫面證實，俄軍一座外部面積約3600平方公尺的掩體遭到徹底摧毀，面積相當於半座標準足球場。分析人士透過該掩體可容納的標準貨櫃數量推算，內部存放的152公厘或122公厘等各型火砲彈藥，估計高達2.1萬至4萬枚在爆炸中被毀。若以俄烏前線每日的高強度消耗量推估，這批遭毀的彈藥足以支撐俄軍多個砲兵單位長達數週的作戰需求。

這座遭到摧毀的彈藥庫掩體建於2021年，屬於具備混凝土屋頂與土堤保護的新型防護結構，卻依然無法抵擋FP-5飛彈的精準穿透。當地居民回報指出，村莊在凌晨傳出巨響，隨後彈藥庫發生了劇烈的二次殉爆。報導指出，雖然確切的戰力折損仍需進一步確認，但這場深入俄國境內的爆炸，已對俄軍的後勤調度與防空系統構成嚴峻的現實壓力。

