日媒：中國助白俄羅斯製造火箭彈 曲線助俄侵烏

俄羅斯在烏俄戰場上廣泛使用122毫米火箭彈，圖為俄方發射火箭彈的畫面。（美聯社）

〔中央社〕日經亞洲今天發布調查報導，指中國大型軍工國企「中國電子進出口有限公司」（CEIEC）2年前與白俄羅斯軍工國企簽約，由中方提供火箭彈關鍵零組件的生產線設備，相關準備工作已經展開。由於白俄羅斯是俄羅斯的重要盟友，此舉恐違反美歐對俄羅斯侵略烏克蘭的制裁措施。

報導提到，根據流亡海外的白俄羅斯反對派團體BELPOL提供的資料顯示，與中國CEIEC簽約的單位是白俄羅斯軍工國企ZTEM，於2023年12月20日在北京簽約。

請繼續往下閱讀...

根據披露的合約內容，CEIEC將在白俄羅斯境內的ZTEM廠區建立生產線，生產俄軍在烏克蘭戰場廣泛使用的122毫米火箭彈頭零組件，預計2026年下半年量產，初步規劃年產量達12萬發。這座生產線將為彈頭裝填TNT等高爆炸藥，屬於關鍵製程。

合約還提到，白俄羅斯ZTEM方面同意以人民幣計價，支付相當於2680萬美元（約新台幣8.43億元）的款項；中國CEIEC方面則提供相關設備與技術文件，並為15名ZTEM員工在中國境內進行為期1個月的訓練。

根據2025年11月14日的線上會議紀錄，與會者確認生產設備將於今年3月開始安裝，預計7月完成。屆時中國專家將先參與白俄羅斯工廠500件原型產品的生產，此後還將在生產過程中繼續指導白俄羅斯員工。

報導指，這些火箭彈頭零組件似乎打算向俄羅斯出口。相關文件顯示，ZTEM早在2023年10月18日即取得運輸這型火箭彈引信的箱體合格證書，而證書是由俄羅斯的認證機構發出。

BELPOL表示，白俄羅斯是俄羅斯的重要盟友，這份文件來是自白俄羅斯國防工業部門內部的多個管道，內容包括白俄羅斯公司與中國公司之間的合約、交易紀錄和會議紀要。

報導指出，儘管中國多次否認向俄羅斯與白俄羅斯提供軍事支援，但這些文件顯示，中國國企不但可能從相關援助中獲利，且此舉恐違反美國與歐洲對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁政策。自2022年俄烏戰爭爆發以來，白俄羅斯軍工企業就持續向俄軍提供大量軍事裝備，其中即包括這款122毫米火箭彈頭。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）2024年6月發布的報告中預估，如果白俄羅斯的122毫米火箭彈新工廠把全部產能都供應俄羅斯，數量將達俄羅斯122毫米火箭彈年產量的20%。

報導還提到，中國CEIEC長期向伊朗、委內瑞拉等與中國友好的國家提供軍事技術，並在2020年川普（Donald Trump）第1個總統任期內被美國制裁，理由是支持時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法