烏克蘭反攻重奪8聚落！ 收復南部前線國土達400平方公里

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方近期針對俄羅斯控制區展開反攻，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）23日表示，自從2026年1月底以來，烏軍已重新控制了8個聚落，並從俄羅斯佔領區中收復了400平方公里的國土。

綜合外媒報導，瑟爾斯基前往烏克蘭南部前線視察後表示，烏軍空降部隊與鄰近部隊已重新控制扎波羅熱州、頓涅茨克州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州這三個州交界處的被占領區域。

不過瑟爾斯基也提到，儘管進攻行動取得了成功，但該地區局勢仍然相對複雜，因為俄軍繼續使用火砲、無人機、裝甲車和試圖滲透的小規模突擊隊對烏軍戰線施加壓力。

而在烏軍反攻消息發布之際，基輔當局正面臨來自美國日漸增加的壓力，瑟爾斯基表示，烏軍儘管面臨持續的戰鬥壓力，仍保持著高度的士氣。瑟爾斯基強調：「我們的計畫依舊不變，有效執行既定任務，同時保障我們保衛者的生命和健康，加強防禦能力，並擴大前線各個區域的作戰能力。」

