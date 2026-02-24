中共5軍艦、2空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共解放軍持續對台軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今天（24日）公布台海周邊軍事動態，自昨（23）日上午6時至今天上午6時止，偵獲5艘共艦、2顆空飄氣球在台海周邊活動。

國軍偵獲中共空飄氣球活動資訊。（國防部提供）

​國防部今天公布，昨上午6時至今上午6時期間，偵獲中共空飄氣球2顆。第一顆氣球於昨日下午3時5分逾越海峽中線，地點位於基隆西北71浬，高度為3萬5000呎，並於昨日下午4時40分消失。

第二顆氣球則於昨日上午11時10分逾越海峽中線，地點位於基隆西方96浬，高度為1萬7000呎，於昨日中午12時30分消失。

另，國軍偵獲中共軍艦5艘持續在台海周邊活動；期間並未偵獲共機。

​國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

