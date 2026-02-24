伊朗求達成協議沒用 美軍運輸機、加油機持續湧向中東、歐洲

美軍近期持續把運輸機與加油機調往中東，圖為美軍KC-135加油機為F-16戰機加油情形。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕在美國與伊朗就核計畫展開新一輪談判之際，美軍在中東周邊的軍事部署仍持續推進，尤其大量空中加油機、戰略運輸機頻繁調動引發關注。外國軍聞媒體《The War Zone》報導指出，儘管伊朗方面釋出可能「快速達成協議」的訊號，但美方軍事集結節奏並未放緩，呈現美國外交協商與軍力施壓並行的態勢。

報導指出，近期多架美國空軍KC-135與KC-46空中加油機，自美國本土與其他基地起飛，循不同航線向歐洲與中東方向轉場。開源飛行追蹤資料顯示，部分加油機已進入地中海與周邊空域活動，為戰機長時間滯空與遠距飛行提供支援能力。空中加油機是美軍維持跨區域空中行動的關鍵，其動向往往被視為後續空戰準備的重要指標。

除了加油機外，美軍C-17戰略運輸機與C-5運輸機亦持續往返歐洲與中東基地之間，負責運送人員與裝備。報導分析，這類大規模空運活動顯示，美方正為可能的軍事選項預作後勤整備。即使談判仍在進行，相關空運與支援行動仍維持一定強度。

在談判層面，伊朗官員近期表示，若美方在若干關鍵議題上展現彈性，雙方有機會迅速敲定某種協議。不過，這篇報導提到，美軍兵力集結並未因相關說法而放緩，反而持續增加空中支援能量，凸顯華府在外交進程未明朗前，仍保留強化軍事威懾的選項。

報導也提到，空中加油機與運輸機的密集調動，往往先於戰機或其他攻擊型兵力的大規模前推，是美軍建立區域作戰持續力的重要步驟。這類部署雖未必意味著即將採取軍事行動，但其規模與頻率，仍反映美方在談判期間維持軍事壓力的雙軌策略。

