「黑鷹」不靠買新機撐戰力 美軍評估改走民間產線翻修

〔編譯陳成良／綜合報導〕黑鷹（Black Hawk）直升機不再只靠軍方修理廠維持戰力。美國陸軍正評估把 UH-60M黑鷹直升機機隊的定期翻修與升級改走民間產線，試圖在不大量採購新機的情況下，撐住龐大直升機部隊的妥善率。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，美國陸軍正式發布「資訊徵求書」（RFI），啟動關於建立黑鷹直升機商規改裝產線的市場研究。這項計畫目標為每年完成12至24架UH-60M黑鷹直升機的組件大修與系統升級。軍方正透過此管道評估民間夥伴是否能提供穩定的產出，以維持該型直升機機隊的持續就緒。

這項計畫的核心在於利用既有的工業產能，而非開發全新系統。黑鷹直升機的大修範圍除了結構修理與維護外，還包含發動機、旋翼槳葉與主變速箱等核心組件的翻新。同時，美軍規劃藉此整合現代化套件，包括「通用紅外線對抗系統」（CIRCM）與「藍軍追蹤者 2」（BFT-2）等先進航電與防禦設備。

UH-60M黑鷹直升機作為美軍主要的通用運輸平台，隨直升機機隊全球部署時數累積，維持妥善率已成為沈重壓力。軍方官員強調，此計畫主要在於評估民間的製造實務是否能提升此款直升機的維護效率。這種改走民間產線的模式，顯示美軍正嘗試建立一種更具預測性的後勤架構，以確保滿足軍事行動需求。

