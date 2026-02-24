若台海衝突美軍空中後勤部隊夠力嗎？ 退將：挑戰更嚴峻

前美國空軍空中機動司令部上將司令米尼漢（Michael Minihan）。（取自美國空軍網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍近期向中東調動大量空中加油機與戰略運輸機，相關兵力多在未受威脅的空域運作仍須時間。被問及美軍若進行涉及台海衝突的兵力調度，前美國空軍空中機動司令部上將司令米尼漢（Michael Minihan）說，美軍在相對許可環境下兵力投送，都需要龐大協調與時間累積，若面對具備反介入、長程打擊能力的對手，在更具威脅的空域長距離投射戰力，挑戰勢必更為嚴峻。

外國軍聞媒體《The War Zone》近期專訪米尼漢時提問，美軍在中東的兵力調動過程中，空中加油機與運輸機多在未受干擾空域飛行，但集結仍略顯耗時；若美軍未來必須在印太地區迅速形成足以嚇阻、應對台海衝突的戰力，美軍是否具備足夠的遠距投射能力？米尼漢回應，這正是美軍空中機動體系必須正視的問題。



米尼漢說，在高強度衝突情境下，空中加油機與運輸機等後勤機種，將不再享有低風險運作條件。面對整合式防空系統與長程打擊火力，這些支援機種本身即可能成為優先目標，整體運作模式勢必改變。因此，美軍整個機動部隊的運輸能力都必須提升，若再考量軍事對抗環境，這個問題就更加嚴峻。

他表示，美軍在演訓驗證後，認知到必須以前所未有的規模、數量，面臨著空前挑戰迅速進入作戰區域，且聯合部隊都該部署到位，才能產生巨大威懾作用。另外，美軍還須建立樞紐與輻射狀作戰體系，並讓美軍獨特與強大的能力處於優勢地位，具備致命打擊能力，需要後勤支援、機動補給等多項要素配合。

