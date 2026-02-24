海軍出海拋垃圾陋習要改 艦長官章赫然出現

海拋垃圾琳瑯滿目，散落四處，民眾撿拾集中拍照。（澎湖交通觀察日誌提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖屬於海軍146艦隊駐地，但卻在與海軍馬公測天島基地一海之隔的嵵裡岸邊，發現駐地在基隆的海軍131艦隊「金江軍艦」、「高江軍艦」海拋垃圾，內容包括作業手冊，離譜的是還有「金江軍艦艦長-余濬廷」的職章、「高江軍艦」及「單位1110」等字樣，海軍艦隊指揮部表示將檢討懲處。

海拋垃圾包括金江軍艦艦長-余濬廷官銜章，再度勾起雄風飛彈誤射漁船往事。（澎湖交通觀察日誌提供）

民眾向臉書「澎湖交通觀察日誌」網站投書檢舉，附上包括有「金江軍艦艦長-余濬廷」職章、海軍預防醫學作業手冊封面、海軍大盤帽及漆罐和樣品油等照片，並附上Google Map地圖定位，指控在澎湖馬公市嵵裡海邊發現海拋垃圾，原先散落各處，民眾撿拾收集後拍照檢舉，消息傳出，立即引發網友矚目。

曾經在海軍服役的網友表示，這是海軍日常陋習，只要軍艦一開出港，垃圾就是往海裏丟，因此不是例外。但「金江軍艦艦長-余濬廷」的官銜章，卻也意外牽出1段不堪往事，2016年7月1日，海軍發生一枚雄風3式飛彈誤射，造成飛彈貫穿高雄籍翔利昇漁船船身，造成黃姓船長身亡，就是金江艦，意外因此ㄧ海拋垃圾，喚起國人回憶。

海軍艦隊指揮部今（24日）表示，所屬單位未依規定妥慎處理廢棄物品，指揮部已主動聯繫地方政府全力配合後續處理事宜；另依規定檢討適處，並通令各單位引為案例宣教，防杜類似情事再度發生。

