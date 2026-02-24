我恐來不及簽署3軍售發價書 顧立雄：盼立院國防委員會授權先進行

國防部長顧立雄今（24）日接受媒體聯訪，針對3軍售案發價書、國防特別預算條例等議題進行回應。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕美國國務院去年底公告對我8項重大軍售，然而，前述5案納1.25兆國防特別預算後，其中3案發價書將於下（3）月中到期，逾期恐使全案失效。對此，國防部長顧立雄今（24）日表示，由於預算編列、獲賦需待條例通過方可作業，為不影響戰力建構，希望立法院外交及國防委員會能先行授權簽署，並重申美方支持政院版特別條例草案，呼籲朝野嚴謹、理性討論以應對敵情威脅。

針對軍售發價書效期將屆，顧立雄表示，國防部目前仍希望如期簽署發價書，因而希望立法院盡速將行政院版國防特別預算條例草案付委，並通過審查；由於特別預算需待條例三讀通過後才能編列，若要趕在三項軍購發價書（LOA）的3月15號大限前獲賦預算，作業上「應該是來不及完成」，因此，他希望立法院外交及國防委員會能授權國防部來簽署3個發價書，讓戰力建構不因預算而受到延宕。

國防部本月初證實，美方現已向我提供「M109A7自走砲」、「拖式飛彈續購」以及「標槍反甲飛彈續購」三軍售案發價書，簽署期限至3月中，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。

此外，針對立院在野黨團欲自提軍購特別條例草案，國民黨主席鄭麗文更稱主導此案，並將與美方「溝通」。顧立雄對此「並不是很理解」，他指出，國防部一年多以來和美方協調，以嚴謹態度討論國軍防衛作戰所需能力、籌購及編制，而從美國白宮、國務院，乃至國防部（亦稱戰爭部，DoW）對我所提1.25兆國防特別預算的肯定立場，可見政院版特別條例獲美支持，並呼籲立院依政院版草案的整體規劃，做為付委審議的主要方向。

另就在野黨放話，不會通過政院版國防特別條例草案，顧立雄強調，國防預算議題不分朝野，不應帶有預設立場、欠缺理性的方式來進行討論，呼籲各界以嚴謹態度，面對目前敵情威脅所需的能力建構。

