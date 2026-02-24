美軍啟動超遠程PrSM競賽 海馬士目標打擊距離破千公里

美軍精準打擊飛彈（PrSM）。美國陸軍近日啟動第4批次競賽，目標讓其具備破1000公里射程，並能由HIMARS發射打擊跨域移動目標。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正著手將陸基火力的打擊範圍推向新的門檻。美國陸軍近日宣布啟動「精準打擊飛彈第4批次」（PrSM Increment 4）的產業競賽，尋求一款能由海馬士（HIMARS）火箭系統發射、射程超過1000公里，且能在GPS受干擾環境下，精準打擊海上與陸上移動目標的新一代飛彈。

這項競賽標誌著美軍正將「超遠程陸基火力跨域對海打擊」的需求制度化。這不僅是為了取代現役的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），更顯示陸基火力正被納入影響海上行動的作戰構想之一。

根據軍事媒體《Defence Blog》報導，美國陸軍「火力體系採購主管單位」（PAE Fires）發布特別通知，將於2026年3月舉辦產業日，正式啟動PrSM第4批次的快速原型研發計畫。軍方為這場競賽設定了三大核心門檻，分別為射程必須超過1000公里、必須相容於現有的海馬士發射車，以及具備在無GPS導引下，打擊海上與陸上機動目標的能力。

根據官方規劃，這場產業競逐將在2028財政年度的第四季迎來高潮，屆時各家廠商的原型飛彈將進行一場競爭激烈的「實彈競測」（fly-off）。軍方將透過兩階段的評選機制，從技術概念審查一路推進至原型的實際展示，最終的勝出者有望直接獲得後續的量產合約。

導入開放式架構 擺脫單一供應商綁死風險

除了硬體性能的極限要求，PrSM第4批次在軟體與系統整合上也有著嚴格的制度規範。軍方明文要求未來的飛彈必須採用「模組化開放系統架構」（MOSA）。這項規定的核心目的，是確保未來飛彈的各項技術升級能快速抽換模組，同時防止美軍的武器供應鏈被單一國防承包商的專利技術所綁死。

報導指出，這項計畫反映了美軍廣泛的戰略轉變，透過部署具備超遠程打擊能力的陸基火力，美軍在特定情境下，可減少對前沿部署空中與海上平台的依賴，進而影響敵方的海上行動選項。這類能力在面對具備多層次防空網與分散式部署的現代戰場時，深具實務應用價值。

