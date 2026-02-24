阻中犯台！美日「鐵拳」聯演開訓 日少將直指「強化島嶼防衛」

美國陸戰隊與日本自衛隊本月11日起，在日本山口縣及九州、沖繩地區展開「鐵拳」年度聯合演習。（圖擷自美軍第3陸戰隊遠征旅網站）

〔即時新聞／綜合報導〕本月11日起，美國陸戰隊與日本自衛隊在日本山口縣及九州、沖繩地區展開年度聯合演習「鐵拳」（Iron Fist），23日則在沖繩縣舉行開訓儀式。

《共同社》報導，美軍第3陸戰隊遠征旅（3d Marine Expeditionary Brigade）指揮官霍伊爾（Ryan Hoyle）准將在聯合記者會上表示：「本次訓練的目的絕非挑釁，而是確保印度太平洋地區的穩定與安全。」

美日年度聯合演習「鐵拳」已連續第4年在日本實施，今年更是歷年規模最大的一次，將持續至3月9日。美方此次出動約800名陸戰隊員與2100名海軍官兵，日方則由陸上自衛隊與海上自衛隊共約2000人參加。

霍伊爾在沖繩縣美軍漢森營（Camp Hansen）舉行的開訓儀式上發表演說，強調了牢固的美日同盟，兩國軍方人員並一同向美、日國旗敬禮。

隸屬日本陸上自衛隊的離島專門防衛部隊「水陸機動團」團長武者利勝陸將補（即陸軍少將）則在聯合記者會上直言：「強化島嶼防衛能力是關鍵課題」。素有「日本版海軍陸戰隊」之稱的陸自「水陸機動團」麾下第3水陸機動聯隊本次首度投入演習，展現快速反應能力。

美軍半官方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，面對中國國家主席習近平宣示統一台灣，以及中國人民解放軍近期頻繁的環台軍演與飛彈試射，日本政府深感威脅。

日本防衛大臣小泉進次郎本月視察沖繩時表示：「隨著鄰國及其他國家在日本周邊海空域的活動擴大並加劇，提升我們在南西地區的嚇阻與應對能力，已是刻不容緩的議題。」

