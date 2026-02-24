中國新型軍艦配備155公厘艦砲 疑為了潛在台海衝突做準備

中國遼寧省大連遼南船廠，在910型綜合試驗艦上安裝155公厘艦砲。（圖截自「@nuwangzi」X帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體近來流傳著1張照片，從中可以看到中國人民解放軍第4810工廠（遼寧省大連遼南船廠），在910型綜合試驗艦上安裝155公厘艦砲，疑似是為了用於潛在台海衝突做準備。

據《The War Zone》報導，目前尚不清楚這張照片的拍攝時間，但地點可以確認就是大連遼南船廠，在船艦上的155公厘艦砲也和中共近1年來研發的砲塔吻合，其由中國兵器工業集團（NORINCO）旗下的內蒙古北方重工負責生產，NORINCO過去曾負責155公厘榴彈砲等大口徑火炮研製工作。

請繼續往下閱讀...

中國海軍現役最大口徑艦砲為單管130公厘的H/PJ-38、H/PJ-45，是對蘇聯時期的AK-130艦砲進行逆向工程再改造而來，目前在052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦上配備。

目前尚不清楚共軍H/PJ-38、H/PJ-45的最大射程，不過AK-130的最大射程約為23公里，而新型的155公厘艦砲顯然射程會更遠．並且能搭配現代化彈藥，例如美軍近年來就在研發以衝壓引擎推進的155公厘榴彈砲和滑翔砲彈、極音速砲彈等等。

值得注意的是，歷史上這類155公厘艦砲，主要是為了在兩棲作戰時提供火力壓制，中國則有著砲擊岸上目標的需求，亦即可能對台灣採取任何行動，或在南海衝突時使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法