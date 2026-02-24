海馬士、火山布雷系統今年陸續到位 陸軍司令呂坤修要部隊加速熟悉

陸軍第二批18套海馬士系統將在今年底前交付。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍今年多項新式裝備將進入交裝與整編階段，包括「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）、「火山」快速布雷系統、ALTIUS-600攻擊型無人機，以及最後一批M1A2T戰車。陸軍司令呂坤修上將日前於新春團拜時強調，各級幹部須落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」精神，特別將無人機操作與新式武器接裝訓練納入年度重點，加速部隊熟悉新裝備，推動戰力轉型。

我國陸軍向美採購的第二批18套「海馬士」多管火箭系統，預計在今年底以前交付，並展開換裝與接訓作業。海馬士具備遠程精準打擊能力，可發射導引火箭及MGM-140戰術飛彈，為陸軍發揚打擊火力的重要關鍵。隨著新裝備到位，相關部隊將同步實施接裝訓練與射擊驗證，強化火力整合與指管運用能力。

陸軍司令呂坤修上將（右）日前主持新春團拜。（取自青年日報）

在機動阻絕戰力方面，陸軍也將獲得最後28輛M1A2T戰車、14套「火山」快速布雷系統，尤其後者可由車載平台快速部署反裝甲地雷，提升戰場機動布雷與遲滯敵軍能力。陸軍規劃在漢光兵推以後，配合年度演訓驗證布雷效能與部隊操作熟練度，使機動阻絕手段更加多元。

無人機部分，陸軍已完成首批ALTIUS-600攻擊型無人機系統交運作業，今年將持續擴充運用能量。ALTIUS-600兼具偵蒐與打擊能力，可強化地面部隊縱深防衛與精準打擊效能。隨著各型監偵與攻擊型無人機陸續納編，陸軍也同步強化操作訓練與戰術運用驗證，使無人載具融入基層部隊作戰流程。

呂坤修日前在陸軍新春團拜時強調，新的一年要以創新勇氣開創新局，也必須克服新的困難，要求各級幹部以有計畫、有準備、按節點方式推動建軍備戰工作，並將無人機操作與新式武器接裝訓練列為年度重點。

