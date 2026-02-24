F-22首度指揮無人僚機 美軍實測MQ-20戰術操作

美軍F-22戰機與MQ-20「復仇者」無人機共同飛行的合成畫面。美軍近期成功實測由F-22飛行員在空中直接向MQ-20下達戰術指令，正式驗證了「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）的操作流程。（圖取自通用原子）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近期完成一項關鍵測試，讓F-22戰機飛行員在空中直接指揮無人僚機執行戰術任務，驗證「有人指揮、無人分工」的空戰操作流程。

通用原子航空系統公司（GA-ASI）證實，這項測試由MQ-20「復仇者」（Avenger）無人機執行。它在模擬任務中成功接收飛行員下達的戰術機動與巡邏指令，顯示「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）概念已走向可操作層級。

根據軍事媒體《Defense One》報導，這項測試飛行於本月稍早在加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）進行。F-22飛行員透過Autonodyne公司開發的介面，向具備自主能力的無人機下達指令。測試內容包含要求其執行戰術機動、變更航點、進行戰鬥巡邏，並承擔應對威脅任務。

這項進展的背後，是美軍正積極推動的開放式系統架構。美國空軍近期宣布已利用「政府自主系統參考架構」（A-GRA），成功將不同廠商的軟體，整合至通用原子與Anduril的CCA原型機上。目前，通用原子、Anduril與諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）正激烈競逐美國空軍首批無人僚機的合約。

隨著計畫推進，各家軍火商的無人僚機原型也擁有了各自的代號。通用原子將其YFQ-42命名為「暗黑灰背隼」（Dark Merlin），Anduril稱其產品為「憤怒」（Fury），而諾格的計畫則被稱為「利爪」（Project Talon）。通用原子總裁形容，這些新型無人戰機是為速度而生的狩獵機器，用以形容其設計定位。

