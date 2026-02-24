美軍福特號航艦通過希臘！ 即將部署地中海東岸威懾伊朗

美軍福特號航艦（後方）日前已通過希臘蘇達灣（Souda Bay）外海，與一艘郵輪（前方）相遇。（歐新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國在與伊朗關係緊張之際，持續增加兵力部署，外國軍聞網站《USNI News》報導，奉命前往中東部署的「福特號」（CVN-78）航艦打擊群，日前穿越直布羅陀海峽進入地中海後，近日已被目擊出現在希臘蘇達灣（Souda Bay）外海，預計將抵達地中海東岸，將與「林肯號」航艦打擊群會合，強化區域部署態勢。

長期追蹤美軍航艦動態的《USNI News》23日發布最新報導，指美軍「福特號」航艦打擊群於上週五通過直布羅陀海峽後進入地中海，本週一（23日）在克里特島附近海域活動。

根據公開資訊，美軍福特號航艦已接近希臘一帶海域，預計將在地中海東岸部署。（取自USNI News網站）

福特號為美軍最新一代核動力航空母艦，具備電磁彈射系統與先進飛行甲板運作能力，日前奉命增援美軍在中東的部署，林肯號航艦則持續在阿拉伯海附近活動，雙航艦打擊群已形成相當可觀的戰力。

根據公開智庫與各方資料整理，截至目前為止，美國在中東的駐軍規模約在4萬至5萬人之間，涵蓋部署在各地的空軍、陸軍與海軍人力。這些兵力分布於包括卡達、巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等多國基地，以及海上艦艇的部隊與支援力量。這些部署不僅支撐日常防衛與威懾任務，同時也提供美軍在區域內快速反應與作戰投射的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法