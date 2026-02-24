距台僅110公里！ 日防相：與那國島2030年度部署03式防空飛彈部隊

日本計畫2030年在與那國島部署03式防空飛彈。（取自日本防衛省網站）

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本防衛相小泉進次郎今天首次宣布，目前計畫於2030年度，在沖繩與那國島部署03式中程防空飛彈部隊。防衛省預定於3月2日在與那國町舉行的居民說明會，小泉強調，將會充分且細緻地進行說明。

小泉去年上任防衛相後，第一個出訪的地方即是與那國島、宮古島和石垣島，當時他和與那國島町町長上地常夫會談時表示，努力提高嚇阻和應對能力極為重要。而對於中國批評日本「刻意製造地區緊張、挑動軍事對立」一事，小泉篤定地表示，日本在與那國島部署防空飛彈的方針不變而且可能將有進展。

小泉今天日在例行記者會上表示，與那國島部署飛彈部隊的時間，「雖然未來可能因設施整備進度而有所變動，但目前計畫為2030年度」，這也是他首次宣布部署的時間。

日本為推動強化南西方面防衛，除在沖繩本島外，已於宮古島與石垣島陸續部署03式中程防空飛彈，與那國島的部署計畫其實早在2022年就已提出。這型中程地對空飛彈的射程約為60公里左右，部署的核心不是打「彈道飛彈主力」，而是攔截飛機、無人機、巡弋飛彈這類中、低空威脅，其能力基本上僅限於防衛島嶼上方的空域。

這型中程防空飛彈的部署，象徵日本強化在灰色地帶與空中威脅（無人機、巡弋飛彈）層面的防護，可提高敵方的攻擊成本，讓與那國島「不是一打就倒」，而是變成要付代價才能壓住的據點。

防衛省作為防衛體制「南西轉移」的一環，已於2016年3月在與那國島開設陸上自衛隊與那國駐屯地，並部署沿岸監視隊。

與那國島與台灣距離僅110公里，部署中程防空飛彈的作戰意義，是在台海衝突外溢時，讓日本西南最前沿據點更難被低成本癱瘓，並替日本及美日協作爭取決策與介入的時間。

