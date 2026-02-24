烏俄戰爭4週年 WSJ：當前局勢顯示俄國並非必然勝利

烏俄戰爭屆滿4週年，南韓民眾赴俄國駐首爾大使館外抗議，標語上寫著「阻止普廷、終止戰爭」。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭在24日屆滿4年。《華爾街日報》（WSJ）指出，當前局勢顯示俄國的勝利並非必然，仍具戰鬥力的烏軍不斷發動小規模反擊，凸顯俄國尋求突破的艱難，且俄軍傷亡總數已達120萬人，其中32.5萬人陣亡，目前俄國烏拉爾原油（Urals crude）價格在制裁、油輪扣押及主要買家印度遭美國施壓下也持續下跌。

WSJ指出，美國總統川普主導的烏俄和平談判陷入僵局，莫斯科一直試圖將俄國的勝利描繪成必然，但智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最近一項分析，以及幾個歐洲國防情報部門的結論顯示，俄軍傷亡人數已超過100萬人，其緩慢的攻勢最多也只能每天推進幾十碼。

烏克蘭基本上清除東北部庫皮揚斯克市的俄軍，並收復東南部札波羅熱州的幾個村莊，這讓俄軍將領關於取得重大進展的說法顯得十分尷尬。同時，烏克蘭的長程打擊、西方的制裁及扣押船隻正在壓低俄國石油的價格，而石油對於莫斯科維持軍事行動至關重要。

CSIS統計，俄軍傷亡總數約120萬人，其中多達32.5萬人陣亡，是烏軍傷亡人數的2倍多。雖然莫斯科長期以來一直能夠透過高額報酬吸引志願者參戰，但有跡象表明，目前的徵兵速度難以跟上傷亡速度。一些西方國防官員也得出結論，俄國徵兵工作正在衰退，過去3個月，俄國每月招募3萬至3.5萬名士兵，但傷亡人數更多。儘管俄國擁有足夠的兵力維持目前的軍事行動，但兵力不足可能是難以取得重大突破的原因之一。

不過，烏克蘭也面臨兵力不足的困境。烏克蘭總統澤倫斯基承認已有5.5萬名烏克蘭士兵陣亡。烏克蘭步兵的兵力薄弱，只能靠無人機和火砲來阻擋俄軍推進，但進攻需要更多的人力來維持防禦，因此烏軍正試圖消耗俄軍兵力。

英國國防部武裝部隊國務大臣卡恩斯（Alistair Carns）表示，俄侵烏戰爭持續時間比二次世界大戰還要長，損失超過4000輛戰車、1萬輛裝甲車，甚至俄國海軍可以說是被從未擁有海軍的烏克蘭摧毀。一位西方官員稱，去年俄軍僅新增佔領烏克蘭約0.8％領土，儘管俄軍將繼續在地面上取得漸進式進展，但代價極為高昂。

