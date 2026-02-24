極音速武器影像「上線即下架」 美軍刪除暗鷹照片引關注

美軍「暗鷹」（Dark Eagle）極音速武器系統。美國陸軍近日短暫釋出該系統發射器的官方影像後又迅速撤回，引發外界對高敏感武器成軍期資訊管控的關注。（圖取自美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍近日短暫公開又迅速撤下「暗鷹」（Dark Eagle）極音速武器的官方照片，引發外界對其資訊管控的關注。這款武器並非首次曝光，軍方也未對刪圖原因做出官方說明，但相關影像隨即在網路上廣泛流傳。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，「暗鷹」是美國陸軍正在積極建置的長程極音速武器（LRHW）系統。該系統具備極音速滑翔體，能在大氣層內以超過5馬赫（Mach 5）的速度飛行並進行機動。根據官方先前資訊，此平台採用機動拖車發射設計，旨在對防禦嚴密的高價值軍事基礎設施執行快速打擊。

請繼續往下閱讀...

事實上，這套系統先前已多次在公眾面前亮相，甚至曾參與美澳雙邊的「護身軍刀 25」（Talisman Sabre 25）軍事演習。然而，軍方在此次短暫發布與作戰部署準備相關的發射器配置影像後，又突然將其撤回。防務觀察家認為，當這類高敏感裝備從測試過渡到實際作戰建置階段時，公開影像的管控通常會被視為趨於嚴格。

美國陸軍目前尚未針對撤除照片，是出於行動安全考量或行政疏失做出澄清。儘管官方火速下架，這些照片仍迅速在社群媒體與防務論壇上散播開來。這起短暫發布又撤除的事件，印證了官方影像一旦上線便會迅速進入公眾視野的傳播特性，也凸顯了先進武器系統在研發與部署交替期的資訊敏感度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法